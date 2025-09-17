Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!

Old 100 Rupees Notes: చాలామంది రాత్రికి రాత్రే ధనవంతులు కావాలనుకుంటారు. ఇందులో భాగంగా కొంతమంది చెడు దారిన పోయి సంపాదిస్తూ ఉంటారు. అయితే, ధనవంతులు కావాలనుకునే వారికి పాత నోట్ల వ్యాపారం ది బెస్ట్గా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే పాత రూ.100 నోట్లతో ఇప్పుడు లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. అదెలాగో తెలుసుకుందాం..
Old 100 Rupees Notes In Telugu: చాలామంది రాత్రికి రాత్రి కోటీశ్వరులు కావాలని కలలు కంటూ ఉంటారు.. దీనికోసం కొంతమంది అయితే రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా కష్టపడుతూ ఉంటారు. అయినప్పటికీ సరైన మోతాదులో డబ్బు పొందలేక పోతారు. ఉన్నట్టుండి కోటీశ్వరులు కావడం అనేది కష్టమే. అదృష్టం సహకరిస్తే ఎంతో సులభం. అయితే, ఇప్పుడు ఈ అదృష్టం కొంతమందికి పాత నోట్ల రూపంలో వస్తోంది. అవును చాలామంది పాత నోట్లు విక్రయించి.. లక్షల రూపాయలు సంపాదించగలుగుతున్నారు.
రాత్రికి రాత్రి కొంతమంది పాత నోట్లను విక్రయించి లక్షల రూపాయలను పొందగలుగుతున్నారు. మీ దగ్గర కూడా కొన్ని అరుదైన పాత నోట్లు ఉంటే ఉన్నట్టుండి లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో పాత నోట్లకు అద్భుతమైన డిమాండ్ ఉంది. లండన్లో జరిగిన పాత నోట్ల వేలంలో కూడా భారత్కు సంబంధించిన నోట్లు 60 లక్షల రూపాయలకు పైగా అమ్ముడుపోయాయి.
ముఖ్యంగా మీ దగ్గర పాత రూ.100 నోటు ఉంటే చాలు.. రాత్రికి రాత్రి రూ.6 లక్షలు వరకు కూడా పొందవచ్చట.. ఇప్పుడు కొన్ని అరుదైన పాత వంద రూపాయలు నోట్లకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. కొంతమంది వీటిని ఆన్లైన్లో విక్రయించి.. ఆరు లక్షల రూపాయలకు పైగా పొందుతున్నారు.. మీ దగ్గర కూడా పాత అందరూ రూపాయల నోటు ఉందా? ఇలా విక్రయించండి..
మార్కెట్లో పాత వంద రూపాయల నోటును విక్రయించాలనుకుంటే తప్పకుండా అది కొన్ని ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఆ నోట్లపై తప్పకుండా సీరియల్ నెంబర్ 786 ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ నెంబర్లు ఉంటేనే మార్కెట్లో ఎక్కువ ధరకు నోట్లను విక్రయించవచ్చు.
అలాగే ఈ పాత రూ.100 నోట్లను విక్రయించాలనుకుంటే సిరీస్ నెంబర్ 786 ఉండడమే కాకుండా.. చాలా శుభ్రంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఇలా ఉంటేనే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో అమ్ముడుపోతుంది. నిజానికి 786 సిరీస్ నెంబర్ ఇతర దేశాల్లో నివసించే ముస్లింలు ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ నోటును వారు ఎన్ని లక్షలైనా పెట్టి కొనుగోలు చేస్తారు.
మీ దగ్గర కూడా ఈ పాత రూ.100 నోటు ఉంటే.. దీనిని విక్రయించడం ఎంతో సులభం. ముఖ్యంగా 786 సిరీస్ నెంబర్ కలిగిన నోటును విక్రయించాలనుకునేవారు ఓఎల్ఎక్స్ లో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ నోటు రెండు వైపులా హెచ్డి కెమెరా కలిగిన మొబైల్తో ఫోటోలు తీయాల్సి ఉంటుంది.
OLXలో ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత.. నోట్లకు సంబంధించిన రెండు ఫోటోలను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీ దగ్గర ఇలాంటి నోట్లు ఐదు ఉన్న.. వాటిని రెండువైపులా ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేయండి. ఇలా అప్లోడ్ చేసి మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వండి. ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఓఎల్ఎక్స్లో మీ ప్రొఫైల్ బూస్ట్ అవుతుంది. దీంతో ఈ పాత నోట్లోనూ కావాలనుకునే వారు మీకు కాల్ చేస్తారు.. కాల్ చేసి విక్రయించమంటే.. ఆన్లైన్ ద్వారానే విక్రయించవచ్చు.
పాత వంద రూపాయల నోట్లు మీ దగ్గర ఐదు ఉంటే చాలు రాత్రికి రాత్రే రూ.30 లక్షల రూపాయలు పొందవచ్చు. అయితే, OLXలో ఈ పాత నోట్లను విక్రయించే సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే సైబర్ నేరగాళ్ల చేతికి చిక్కి బ్యాంక్లో డబ్బులు ఖాళీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి జరుగుతున్న సైబర్ నేరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని విక్రయించాల్సి వస్తుంది.
(నోట్: రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. పాత నోట్లోనే విక్రయించడం కొనుగోలు చేయడం నేరం. కాబట్టి విక్రయించే వారిపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కూడా కేవలం సోషల్ మీడియా ద్వారా పొందింది మాత్రమే. దీనిని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించదు.)