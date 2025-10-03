English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Old Coins Sale: ఈ కాయిన్ మీ దగ్గర ఉంటే కోటీశ్వరులు అవుతారు.. ఇలా అమ్మితే రూ.44 కోట్లు మీ సొంతం..

Old 1794 Flowing Hair Silver Dollar Sell: ఫ్లోయింగ్ హెయిర్ సిల్వర్ డాలర్‌కి మార్కెట్లో మంచి వ్యాల్యూ ఉంది. చాలామంది దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. ఇది అమెరికా మార్కెట్లో ఐదు మిలియన్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ ధరకే అమ్ముడుపోతుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకోండి.

Old 1794 Flowing Hair Silver Dollar Sell: 1794 ఫ్లోయింగ్ హెయిర్ సిల్వర్ డాలర్‌కి మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ నాణెం మీ దగ్గరుంటే లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు. ముఖ్యంగా కొంతమంది కలెక్టర్లు సంతకం చేసిన అరుదైన నాణేలు విలియన్స్ రూపాయాల్లో అమ్ముడుపోతున్నాయి. చాలామంది వీటిని వేలం కూడా వేస్తున్నారు. అయితే, ఈ సిల్వర్ డాలర్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఎంత ధరకు అమ్ముడుపోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
1 /7

ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ మింట్ (United States Mint) అధికారికంగా విడుదల చేసిన మొట్టమొదటి సిల్వర్ డాలర్. ఇది వెండితో తయారుచేసి చలామణిలోకి తీసుకువచ్చారు. అమెరికన్ చరిత్రలోనే ఈ నాణెం ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది. అందుకే చాలామంది ఇప్పుడు దీనిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.

2 /7

3 /7

మొదటి US సిల్వర్ డాలర్‌ను చాలామంది అమెరికాలోని వేలాల్లో విక్రయిస్తున్నారు. వేలం వేసి వీటిని అమ్ముతున్నారు. అమెరికా ప్రభుత్వం 1794లో కేవలం 1740 మాత్రమే ముద్రించింది. ఈ నాణేలు చాలావరకు ఇప్పటికి కనుమరుగైపోయాయి. ప్రస్తుతం ఇప్పటివరకు ఈ నాణేలు కేవలం 130 మాత్రమే ఉన్నట్లు సమాచారం.   

4 /7

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కొంతమంది కలెక్టర్లు సంతకం చేసిన నాణేలను మాత్రమే విక్రయిస్తున్నారు. అమెరికా తన సొంత కరెన్సీని స్థాపించే సమయంలోనే ఈ నాణేలను విడుదల చేసినట్లు సమాచారం. ఈ బిళ్ళపై ఒక స్వేచ్ఛా స్ఫూర్తిని సూచించే 'ఫ్లోయింగ్ హెయిర్' (జుట్టుతో మహిళ) కలిగిన లేడీ లిబర్టీ (Lady Liberty)ని కలిగి ఉంది.

5 /7

ఇప్పటికీ ఈ నాణేన్ని లండన్‌తో పాటు వివిధ దేశాల్లో వేలాల్లో విక్రయిస్తున్నారు. అయితే మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి నాణెం ఉంటే సులభంగా అమ్మొచ్చు. ముఖ్యంగా మన పూర్వీకులు అమెరికాను విసిట్ చేసి వచ్చినప్పుడు.. ఇలాంటి చాలా నాణేలను ఇండియాకు తీసుకువచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఇవి ఇండియాలోనే ఉండిపోయినట్లు సమాచారం.   

6 /7

ఇలా భారత్‌లో ఉండిపోయిన నాణేలను సులభంగా ఓఎల్ఎక్స్‌తో పాటు కాయిన్ బజార్ డాట్ కం లో కూడా విక్రయించవచ్చు. చాలామంది దేశస్తులు OLXలో పాత నోట్లతో పాటు కాయిన్స్ కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 1794 ఫ్లోయింగ్ హెయిర్ సిల్వర్ డాలర్ విలువ ఐదు మిలియన్ల రూపాయలు ఉంది. భారత్లో రూ.44,36,98,636 అవుతుంది..  

7 /7

మీ దగ్గర కూడా ఇలాంటి పాత కాయిన్ ఉంటే.. సులభంగా విక్రయించి 44 కోట్ల రూపాయలు పొందవచ్చు. అయితే, దీనికోసం OLXలో మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకుని.. ఈ డాలర్ కాయిన్ రెండు వైపులా ఫోటోలు తీసి అప్లోడ్ చేయండి. ఇలా చేసిన తర్వాత అమెరికాకు చెందినవారు నచ్చితే దీనిని కొనుక్కుంటారు.  

Hair Dollar Value telugu news Latest Telugu news 1794 Flowing Hair Dollar Value Flowing Hair Dollar

Next Gallery

Rashmika Mandanna: మరోసారి విజయ్ దేవరకొండ ఇంట్లో రష్మిక.. అలాంటి పని చేస్తూ దొరికిపోయిన హీరోయిన్..!