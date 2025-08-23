English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Fact Check: ఓల్డ్ క‌రెన్సీ పేరుతో ప్ర‌చారం.. రూ. 5 నోటుతో రూ. 5 లక్షలు మీ సొంతం.. మీరూ ఇలాంటి వార్తలను చదివారా?

Fact Check: ఈ మధ్యకాలంలో పాత కరెన్సీ నోట్లకు లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చని, కోట్ల రూపాయలు వెనక వేసుకోవచ్చని సోషల్ మీడియా ప్రకటనల్లో ఊదరగొడుతూ ఉంటారు. అయితే దీని వెనుక ఉన్న నిజాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. 
 
నిజానికి పాత కరెన్సీలకు అలాగే నాణేలకు భారీగా డబ్బులు ఇస్తామని ఎవరైనా ఆఫర్ చేస్తే దాని వెనక ఏదైనా మతలబు ఉందా లేదా అని ఆరా తీయాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇలాంటివి ప్రజలను ఆకర్షించి దాని ద్వారా వారిని మోసం చేసేందుకు కొంతమంది మోసగాళ్లు చేసే ప్రయత్నం కూడా అవ్వవచ్చు.   

ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం గానీ, ప్రభుత్వ విభాగాలు కానీ, బ్యాంకులు కానీ, లేదా ఇతర సంస్థలు కానీ ఇటువంటి వాటికి దూరంగా ఉంటాయన్న సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. సాధారణంగా కొంతమంది పాట నోట్లను ప్రత్యేకమైన సిరీస్ ఉన్న నోట్లను కొనుగోలు చేస్తామని ప్రకటనలు జారీ చేస్తుంటారు. అయితే కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ప్రకటనలకు ఆకర్షించి వీరిని సంప్రదించిన వారికి కొన్ని చేదు అనుభవాలు కూడా ఎదురయ్యాయి అన్న సంగతి పలు కేసుల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు.  

 ముఖ్యంగా వీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, జిఎస్టి చార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్, ఇతర చార్జీలను ముందుగా చెల్లించమని అడుగుతారు. ఒకవేళ అలా అడిగినట్లయితే మీరు వెంటనే డబ్బులు ఇచ్చినట్లయితే అందులో మోసం దాగి ఉందని గుర్తించాలి. ముఖ్యంగా ఆర్బిఐ కాని, ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాలు కానీ ఎప్పుడూ కూడా ముందస్తు చార్జీలను ఆశించవు. 

ఆర్బిఐ కానీ బ్యాంకులు కానీ ఏదైనా సమాచారం ఉంటే అతను అధికారిక వెబ్సైట్ ల ద్వారా మాత్రమే ప్రకటిస్తాయి అంతేగాని సోషల్ మీడియా మెసేజ్ ల ద్వారా సర్కులేట్ చేయవు. మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఆర్బిఐ ఎప్పుడూ కూడా పాత నాణాలను, పాత నోట్లను కొనుగోలు చేయదు అలాంటి లావాదేవీలలో ఆర్బిఐ ఎట్టి పరిస్థితులను పాల్గొనదు. 

అలాగే ఆర్బిఐ ఎలాంటి థర్డ్ పార్టీ సంస్థలకు కూడా అనుమతి ఇవ్వవు, ఈ విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుంచుకోవాలి. . ఒకవేళ మీరు ఇలాంటి ప్రకటనలను చూసి ఎప్పుడైనా ఆకర్షితులు అయినట్లయితే, వెంటనే ఆ సంస్థ నిజమైనదా కాదా అనేది నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. వారు ముందస్తుగా మీ నుంచి డబ్బులు సేకరిస్తున్నట్లయితే వెంటనే సైబర్ క్రైమ్ వారికి గాని మీ స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో కానీ ఫిర్యాదు చేయాల్సి ఉంటుంది.   

సాధారణంగా పాత కరెన్సీ నోట్లను కొంటామని కానీ, అమ్ముతామని కానీ ఎవరైనా ఆఫర్ చేసినట్లయితే అవతల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గుర్తింపును చెక్ చేయడం అనేది ముఖ్యం. మీకు ఈ లావాదేవీలలో ఏ సందర్భంలో అనుమానం వచ్చినా పోలీసు వారి సహకారం తీసుకోవడం మంచిది.   

వీలైనంతవరకు ఈ తరహా లావాదేవీలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మీకు విదేశీ నాణాలు, పాత నాణాలను సేకరించే అలవాటు ఉన్నట్లయితే, అటువంటి హాబీ కలిగిన వారంతా కలిసి ఒక కమ్యూనిటీగా ఏర్పడి క్లబ్ ఏర్పాటు చేసుకొని తమ అభిప్రాయాలను పంచుకుంటే మంచిది. 

