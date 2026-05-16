mAdhaar App Shutting: మన దేశంలో ఆధార్ అనేది తప్పనిసరి చేశారు. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కచ్చితంగా కలిగి ఉండాల్సిందే. అయితే ఆధార్ కార్డు అనేది స్కూల్ అడ్మిషన్ నుండి ప్రతి బ్యాంకు లావాదేవీకి తప్పనిసరి. అయితే ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డు కాకుండా ఎం-ఆధార్ యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉండేది. అయితే UIDAI ఒక బిగ్ అప్డేట్ ఇచ్చింది. త్వరలోనే పాత mAadhaar యాప్ సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
UIDAI ఈ mAadhaar యాప్ ను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే దీనిని కొత్తగా అప్డేట్ చేస్తూ వినియోగదారుల ప్రైవసీ కోసం సమాచారాన్ని మరింత భద్రపరిచేందుకు అధునాతన ఫీచర్లను అందుబాటులో ఉంచారు. కొత్త వెర్షన్ అందించనుంది.
ఇది వినియోగదారులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడవచ్చు. స్మార్ట్, స్పీడ్, అత్యంత సురక్షితంగా డిజిటల్ అనుభవాన్ని వినియోగదారులకు అందించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న UIDAI పాత ఎం-ఆధార్ యాప్ ను తొలగించనుంది.
సాధారణంగా ఎం-ఆధార్ యాప్ అనేది డిజిటల్ ఆధార్ కోసం ఉపయోగించేవారు. మొబైల్ ఫోన్లో ఈ ఆధార్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేవారు. ఇందులో అందరికి సంబంధించిన సేవలు లభిస్తాయి. ఆధార్ కార్డు ఫిజికల్ గా తీసుకువెళ్లలేరు కాబట్టి దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేవారు.
వర్చువల్ ఐడిని జనరేట్ చేసి క్యూఆర్ కోడ్ ఇతర ద్వారా పనులకు ఈ ఎం-ఆధార్ ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉండేది. ఈ కొత్త ఆధార్ అప్డేట్ తో మునుపటి కంటే మరింత సులభతరమైన సేవలు పొందవచ్చు.
కొత్తగా వస్తున్న ఎం-ఆధార్ యాప్ లో క్యూఆర్ కోడ్ తో సురక్షితంగా మీ డేటా సేవ్ అవుతుంది. ప్రతి చోట ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ కాపీలను తీసుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం మీరు సమాచారాన్ని షేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయి.
ప్లే స్టోర్ నుంచి కొత్త వెర్షన్ అందుబాటులో ఉన్న ఆధార్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్లు నమోదు చేస్తే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ కి OTP వస్తుంది. ఫేస్ అథెంటిఫికేషన్ తర్వాత రిజిస్టర్డ్ మొబైల్కు పిన్ వస్తుంది. అప్పుడు మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ప్రతి సారి మీ ఫింగర్ ప్రింట్ లేదా పిన్ ఆధారంగా ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది.