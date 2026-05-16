Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /mAdhaar App: ఆధార్ కార్డుదారులకు అలర్ట్.. పాత mAadhaar యాప్‌ను నిలిపివేయనున్న యూఐడీఏఐ!

mAdhaar App: ఆధార్ కార్డుదారులకు అలర్ట్.. పాత mAadhaar యాప్‌ను నిలిపివేయనున్న యూఐడీఏఐ!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 16, 2026, 10:38 AM IST|Updated: May 16, 2026, 10:38 AM IST

mAdhaar App Shutting: మన దేశంలో ఆధార్ అనేది తప్పనిసరి చేశారు. ప్రతి ఒక్క పౌరుడు కచ్చితంగా కలిగి ఉండాల్సిందే. అయితే ఆధార్ కార్డు అనేది స్కూల్ అడ్మిషన్ నుండి ప్రతి బ్యాంకు లావాదేవీకి తప్పనిసరి. అయితే ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డు కాకుండా ఎం-ఆధార్ యాప్ కూడా అందుబాటులో ఉండేది. అయితే UIDAI ఒక బిగ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది. త్వరలోనే పాత mAadhaar యాప్ సేవలను పూర్తిగా నిలిపివేయనున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 

mAadhaar app1/6

UIDAI ఈ mAadhaar  యాప్ ను ప్రవేశపెట్టింది. అయితే దీనిని కొత్తగా అప్‌డేట్ చేస్తూ వినియోగదారుల ప్రైవసీ కోసం సమాచారాన్ని మరింత భద్రపరిచేందుకు అధునాతన ఫీచర్లను అందుబాటులో ఉంచారు. కొత్త వెర్షన్ అందించనుంది.  

mAadhaar app closed2/6

ఇది వినియోగదారులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడవచ్చు. స్మార్ట్, స్పీడ్, అత్యంత సురక్షితంగా డిజిటల్ అనుభవాన్ని వినియోగదారులకు అందించడానికి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న UIDAI పాత ఎం-ఆధార్ యాప్ ను తొలగించనుంది.  

new mAadhaar app update3/6

సాధారణంగా ఎం-ఆధార్ యాప్ అనేది డిజిటల్ ఆధార్ కోసం ఉపయోగించేవారు. మొబైల్ ఫోన్లో ఈ ఆధార్ యాప్ ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేవారు. ఇందులో అందరికి సంబంధించిన సేవలు లభిస్తాయి. ఆధార్ కార్డు ఫిజికల్ గా తీసుకువెళ్లలేరు కాబట్టి దీన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకునేవారు.  

UIDAI4/6

వర్చువల్ ఐడిని జనరేట్ చేసి క్యూఆర్ కోడ్ ఇతర ద్వారా పనులకు ఈ ఎం-ఆధార్ ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉండేది. ఈ కొత్త ఆధార్ అప్‌డేట్ తో మునుపటి కంటే మరింత సులభతరమైన సేవలు పొందవచ్చు.  

digital Aadhaar card download5/6

కొత్తగా వస్తున్న ఎం-ఆధార్ యాప్ లో క్యూఆర్ కోడ్ తో సురక్షితంగా మీ డేటా సేవ్ అవుతుంది. ప్రతి చోట ఆధార్ కార్డు జిరాక్స్ కాపీలను తీసుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం మీరు సమాచారాన్ని షేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంటాయి.  

how to use new Aadhaar app6/6

ప్లే స్టోర్ నుంచి కొత్త వెర్షన్ అందుబాటులో ఉన్న ఆధార్ యాప్ ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ 12 అంకెల ఆధార్ నంబర్లు నమోదు చేస్తే మీ రిజిస్టర్ మొబైల్ నెంబర్ కి OTP వస్తుంది. ఫేస్ అథెంటిఫికేషన్ తర్వాత రిజిస్టర్డ్‌ మొబైల్‌కు పిన్‌ వస్తుంది. అప్పుడు మీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ప్రతి సారి మీ ఫింగర్ ప్రింట్ లేదా పిన్ ఆధారంగా ఓపెన్ చేస్తే సరిపోతుంది.

Tags:
new mAadhaar app update
mAadhaar app closed
how to use new Aadhaar app
UIDAI latest announcement
digital Aadhaar card download

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రధాని మోదీ దెబ్బకు బంగారం, వెండి ధరలు ఢమాల్.. వచ్చేవారం మరింత పతనం..!!

ప్రధాని మోదీ దెబ్బకు బంగారం, వెండి ధరలు ఢమాల్.. వచ్చేవారం మరింత పతనం..!!

gold price crash9 min ago
2

తెలంగాణ మంత్రివర్గంలో కీలక మార్పులు.. నేడు ఢిల్లికి రేవంత్ రెడ్డి..

Telangana cabinet expansion30 min ago
3

Chanakya Niti: మనుషుల ప్రవర్తనకు సంబంధించి ఆచార్య చాణక్యుడి అద్భుత సూక్తి..

Chanakya Niti1 hr ago
4

Telangana Weather Update: నేడు అండమాన్ కు నైరుతి ‌‌ఋతుపవనాలు..

Telangana weather updates1 hr ago
5

కార్ల లవర్స్‌కి బంపర్ ఆఫర్.. సగం ధరకే మహీంద్రా థార్, స్కార్పియో, ఇన్నోవా క్రిస్టా..

Second Hand Cars1 hr ago