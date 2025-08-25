English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Old Rs.10 Notes: మీ దగ్గర పాత రూ.10 నోటు ఉందా.. మీరు జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే.. గంటలో లక్షల్లో సంపాదన.. !

Old Rs.10 Notes Sales: మీ దగ్గర పాత పది రూపాయాల ఇండియన్ కరెన్సీ నోటు ఉంటే మీరు లక్షాధికారులు కావొచ్చు. ఓల్డ్ పది రూపాయల నోటును ఆన్ లైన్ లో అమ్మి ఏకంగా గంటల్లో లక్షలు సంపాదించవచ్చు. దీన్ని ఎలా అమ్మాలో.. ? పాత పది రూపాయల నోటులకు ఎంత రేట్ పలుకుతుందో తెలుసుకుందాం.. 
1 /5

Old Rs.10 Notes Sales:  మీ దగ్గర పాత పది రూపాయలు నోటు ఉందా రాత్రికి రాత్రే లక్షలకు లక్ష సంపాదించవచ్చు.  ప్రెజెంట్ చాలా మంది తమ దగ్గరున్న పాత నోట్లను నాణాలను విక్రయిస్తూ లక్షాధికారులు అవుతున్నారు. ఈ నాణాలను నోట్లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. కొంత మంది ఔత్సాహికులు, విదేశీయులు .. వివిధ దేశాలకు చెందిన పాత నోట్లను సేకరించే పనిలో ఉన్నారు. అంతేకాదు పాత నోట్లను ఎంత ధరైన పెట్టి కొనడానికి వెనకడాడటం లేదు. 

2 /5

మీ దగ్గర ఓల్డ్  పది రూపాయల నోటు ఉంటే చాలు ఏకంగా నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల రూపాయల వరకు సంపాదించవచ్చు.  మీ దగ్గర ఇలాంటి ఒకటికి రెండు నోట్లు ఉంటే జాక్ పాట్ కొట్టినట్లే అని చెప్పాలి. ఏకంగా వటితో రూ. 15 నుంచి 20 లక్షల బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ మీ వశం అవుతుంది. అందులో కొన్ని ప్రత్యేక సిరీస్ నెంబర్స్ ఉన్న నోట్లను కొనడానికి ఏకంగా లక్షలు వెచ్చిస్తున్నారు.   

3 /5

ఈ పాత నోట్లను ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఈజీగా విక్రయించవచ్చు.  కొన్ని ఈ కామర్స్ కంపెనీలలో మన దగ్గరున్న నోట్ల ఫోటోలను డిటేల్స్ ను  అప్లోడ్ చేస్తే చాలు కస్టమర్స్ నేరుగా మిమ్మల్ని సంప్రదించి వాటిని తమకు అమ్మమని మనల్ని నేరుగా సంప్రదిస్తున్నారు.  మీకు బేరం నచ్చితే వారికి వెంటనే మన దగ్గరున్న పాత నోటు ఇచ్చి  వారు ఇచ్చిన ధనం తీసుకువచ్చు. ఇప్పటికే  చాలామంది ఇప్పటికీ పాత నోట్లను  విక్రయించి లక్షలు సంపాదించారట.     

4 /5

క్వికర్ లాంటి వెబ్పసైట్లో  చాలామంది ఇలాంటి పాత నోట్లను నేరుగా ఆన్ లైన్ లో అమ్ముతున్నారు. ముఖ్యంగా 10 రూపాయల పాత నోటు రూ. 4 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముడుపోతోంది. అయితే పాత నోటు ఉన్నప్పటికీ దాని పైన తప్పకుండా 786 లేదా 123 లేదా 333 లేదా 999 లేదా 111 సిరీస్ నెంబర్ ఉంటే నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల వరకు ధర పలుకుతోంది.   ఇలా చాలా మంది పాత నోట్లను విక్రయిస్తూ వస్తున్నారు.ముఖ్యంగా ముస్లిములు 786 ను నెంబర్ ఉన్న దానిని ఎక్కువగా కొనడానికి ఇష్టపడుతున్నారు.

5 /5

కాబట్టి మీ దగ్గర కూడా 786 లేదా వివిధ సిరీస్ ల నెంబర్స్ ఉన్న పాత  పాత పది రూపాయల నోటు ఉంటే దాదాపు గంటల్లో నాలుగు నుంచి ఐదు లక్షల వరకు ఎక్కడికి పోవు. ఇప్పటికి చాలామంది మూడు నుంచి నాలుగు ఇలాంటి సిరీస్ నెంబర్లు కలిగిన నోట్లను విక్రయించి దాదాపు రూ. 10 నుంచి రూ. 15 లక్షల వరకు సంపాదించినట్టు సమాచారం.   

Old Coins Selling Old Coin Selling Old 10 Rupee Note 10 Rupee Old Note 10 Rs Note Bundle

Next Gallery

Parineeti chopra: గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన బాలీవుడ్ నటి పరిణితి చోప్రా, రాఘవ్ చద్దా దంపతులు.. కంగ్రాట్స్ చెబుతున్న అభిమానులు..