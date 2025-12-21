Realme 16 Pro 5G Price: అతి త్వరలోనే మార్కెట్లోకి రియల్ మీ మరో కొత్త సిరీస్ స్మార్ట్ఫోన్స్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపెనీ జనవరి మొదటి వారంలో విడుదల చేసేందుకు యోచిస్తోందని సమాచారం. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యాయి. అవేంటో? వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
Realme 16 Pro 5G Price In India Launch Date: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి రియల్ మీ మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మరికొన్ని రోజులపాటు వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే రియల్ మీ తమ కొత్త సిరీస్ మొబైల్స్ను లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందులో భాగంగా 2026 సంవత్సరం మొదటి లేదా రెండవ నెలలో ఈ సిరీస్ ను అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని కంపెనీ రియల్మీ 16 ప్రో 5G, రియల్మీ 16 ప్రో+ 5G మోడల్స్ తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. అయితే ఈ మొబైల్స్ కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా తెలుసుకుందాం.
రియల్మీ 16 ప్రో 5G, రియల్మీ 16 ప్రో+ 5G స్మార్ట్ ఫోన్స్ను కంపెనీ అద్భుతమైన డిజైన్లో పాటు ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్ డ్రాగన్ ప్రాసెసర్తో విడుదల చేయబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్లు కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, విడుదలకు ముందే ఈ మొబైల్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి..
లీకైన వివరాల ప్రకారం రియల్మి 16 ప్రో సిరీస్ను కంపెనీ జనవరి ఆరవ తేదీన భారత్ మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే కంపెనీ కూడా విడుదల తేదీని అధికారికంగా వెల్లడించినట్లు సమాచారం. అయితే, దీనిని కంపెనీ రియల్ మీ కంపెనీకి సంబంధించిన ఈ-స్టోర్తో పాటు ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్లిప్కార్ట్లో కూడా విక్రయించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఈ సిరీస్ ను కంపెనీ జపనీస్ డిజైనర్ నవోటో ఫుకాసావాతో కలిసి రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే రియల్మి X, రియల్మి X2 ప్రో, రియల్మి GT సిరీస్లకు సంబంధించిన మొబైల్స్ డిజైన్స్ను కూడా ఈ కంపెనే రూపొందించినట్లు రియల్ మీ కంపెనీ గతంలో వెల్లడించింది. దీనిని కంపెనీ 2 కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ఇందులోని మొదటిది మాస్టర్ గోల్డ్తో పాటు రెండవది మాస్టర్ గ్రే కలర్ ఆప్షన్ లో లభిస్తోంది.
అయితే, అదనంగా మరో రెండు కలర్లను భారతదేశంలో మాత్రమే అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నట్లు కంపెనీ యోచిస్తోంది. ఇవి కామెల్లియా పింక్, ఆర్చిడ్ పర్పుల్ రంగులలో.. మొత్తం భారత్లో నాలుగు కలర్ ఆప్షన్స్లో లభించబోతోంది. ఈ రెండు మోడల్స్ను కంపెనీ ట్రిపుల్ కెమెరాతో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందులోని దాని కెమెరా 200-మెగాపిక్సెల్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఇతర ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని కంపెనీ 6.78-అంగుళాల 1.5K OLED డిస్ప్లేతో లాంచ్ చేయబోతోంది. అలాగే ఇది 144 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో పాటు ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారంగా రియల్మే UI 7 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై రన్ అవుతుంది. ఇదే కాకుండా దీనిని కంపెనీ 2 స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది.
రియల్మీ 16 ప్రోలో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన 7,000 mAh బ్యాటరీతో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన 80 W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను అందిస్తోంది. దీంతోపాటు ఇందులో ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 7 జెన్ 4 ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు సమాచారం. అయితే, ఈ స్మార్ట్ ఫోన్కు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను త్వరలోనే కంపెనీ వెల్లడించబోతోంది.