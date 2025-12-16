Highest Currency World Oman Riyal : మోదీ ఒమన్ పర్యటన వెనకున్న సీక్రెట్ ఇదే.. రూపాయితో పోలిస్తే రియాల్ ఎంత శక్తివంతమైందో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

Oman Rial vs Indian Rupee: భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రస్తుతం మూడు దేశాల అధికారిక పర్యటనలో ఉన్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన జోర్డాన్, ఇథియోపియా, ఒమన్ దేశాలను సందర్శిస్తున్నారు. నాలుగు రోజుల పాటు సాగుతున్న ఈ విదేశీ పర్యటనలో, డిసెంబర్ 17, 18 తేదీలలో ప్రధాని మోదీ ఒమన్లో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనకు రాజకీయ ప్రాధాన్యతతో పాటు ఆర్థిక కోణంలోనూ విశేష ఆసక్తి నెలకొంది. ముఖ్యంగా ఒమన్ కరెన్సీ విలువ భారత రూపాయితో పోలిస్తే చాలా అధికంగా ఉండటం ఇప్పుడు చర్చకు కారణమవుతోంది.
ఒమన్లో ఉపయోగించే కరెన్సీ ఒమానీ రియాల్ అని పిలుస్తారు. అంతర్జాతీయ నివేదికల ప్రకారం..ఒక ఒమానీ రియాల్ విలువ సుమారు రూ. 236 వరకు ఉంటుంది. అంటే ఒమన్లో సంపాదించే ప్రతి ఒక్క రియాల్కు భారత్లో భారీ విలువ ఉంటుంది. ఈ కారణంగానే ఒమన్లో పనిచేసే వారికి అక్కడి ఆదాయం భారత్లో ఆర్థికంగా ఎదుగుతున్నారు.
ఉదాహరణకు, ఒమన్లో ఒక వ్యక్తి నెలకు 500 ఒమానీ రియాళ్లు సంపాదిస్తే.. భారతీయ కరెన్సీలో అది దాదాపు రూ. 1.18 లక్షలు అవుతుంది. ఈ భారీ మార్పిడి విలువ కారణంగా.. ఒమన్లో పనిచేస్తున్న భారతీయులు తమ కుటుంబాలను ఆర్థికంగా బలంగా నిలబెట్టగలుగుతున్నారు. విద్య, ఆరోగ్యం, గృహ నిర్మాణం వంటి అవసరాలకు ఈ ఆదాయం కీలకంగా మారుతోంది.
ఒమానీ రియాల్ అంత బలమైన కరెన్సీగా మారడానికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఒమన్ చమురు, సహజ వాయువు వనరులతో సమృద్ధిగా ఉంది. ఇవే దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధాన ఆదాయ వనరులు. అంతేకాదు, ఒమన్ ప్రభుత్వం ఆర్థిక పరంగా క్రమశిక్షణను పాటించడం, బలమైన విదేశీ మారక నిల్వలను నిర్వహించడం కూడా కరెన్సీ స్థిరత్వానికి కారణమవుతున్నాయి. చిన్న జనాభా, అధిక తలసరి ఆదాయం ఉండటం కూడా ఒమానీ రియాల్ బలాన్ని మరింత పెంచుతున్న అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు.
ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఒమానీ రియాల్ విలువ అమెరికా డాలర్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒక ఒమానీ రియాల్ విలువ సుమారు 2.60 అమెరికా డాలర్లకు సమానం. డాలర్ కంటే అధిక విలువ కలిగిన కరెన్సీలు ప్రపంచంలో చాలా అరుదుగా ఉంటాయి. అలాంటి శక్తివంతమైన కరెన్సీలలో ఒమానీ రియాల్ ఒకటిగా నిలుస్తోంది.
ఒమన్లో భారతీయుల ఉనికి కూడా గణనీయంగా ఉంది. విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఒమన్లో సుమారు 7.8 లక్షల మంది భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. వీరు ఒమన్లో అతిపెద్ద ప్రవాస సమూహంగా గుర్తింపు పొందారు. భారతీయులు అక్కడి ఆర్థిక వ్యవస్థకు మాత్రమే కాకుండా, సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక జీవితానికి కూడా ముఖ్యమైన దోహదం అందిస్తున్నారు.
ఒమన్లోని భారతీయులు ప్రధానంగా నిర్మాణ రంగం, పరిశ్రమలు, సేవా రంగం, వాణిజ్య రంగాల్లో పనిచేస్తున్నారు. అలాగే ఐటి, వైద్య సేవలు, విద్య, వ్యాపారం వంటి ప్రొఫెషనల్ రంగాల్లో కూడా భారతీయ నిపుణులు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఉన్నత విద్య కోసం ఒమన్ను ఎంచుకునే భారతీయ విద్యార్థుల సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతోంది. మొత్తంగా, ఒమన్ భారతీయులకు ఉద్యోగ, ఉపాధి, ఆర్థిక స్థిరత్వానికి ఒక ముఖ్యమైన కేంద్రంగా మారిందని చెప్పవచ్చు.