/Omega-3 Benefits: గుండె నుంచి మెదడు వరకు..ఇవి తింటే బ్రతికున్న అన్ని రోజులు రోగాలే రావు!

Omega-3 Health Benefits: శరీరానికి ఒమేగా-3 అనే పోషకం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అనేక భాగాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడేందుకు ఈ ఒమేగా-3 అనేది సహాయకారిగా మారుతుంది. అయితే దీని లోపం వల్ల ఏఏ ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయనే సమాచారం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మనలో చాలామంది ఆరోగ్యంగా ఉండేందుకు రోజూ తప్పుకుండా వ్యాయామం లేదా యోగా వంటి ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు చేసుకుంటారు. వీటితో పాటు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తీసుకునేందుకు ఇష్టపడతారు. అయితే మనం తినే చాలా కొద్ది వాటిల్లో మాత్రం శరీరానికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన పోషకాలన్నీ ఉంటాయి. అందులో ప్రధానమైనది ఒమేగా-3.
వైద్యుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. మన శరీరం ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ ఆమ్లాలను స్వయంగా తగినంత పరిమాణంలో తయారు చేసుకోలేవు. దీంతో వాటి ఆరోగ్య అవసరాలను కేవలం ఆహారం ద్వారా మాత్రమే తీర్చగలము.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఆరోగ్యానికి అవసరమైన ఒమేగా-3 ఆమ్లాలు పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం ఎంతో ఉత్తమమైన మార్గం. అలా అని కేవలం ఒమేగా-3 పోషకాలుండే ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటే సరిపోదు. ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోసం బ్యాలెన్సెడ్ డైట్ తీసుకోవడం ఎంతో అవసరం.
క్లీవ్ల్యాండ్ క్లినిక్ ప్రకారం.. ఒమేగా-3 ఆమ్లాలు శరీరంలోని అనేక ముఖ్యమైన అవయవాల ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయట. అవి ఆరోగ్యకరమైన గుండెను కాపాడుకోవడానికి సహాయపడతాయి. గుండె సంబంధిత ప్రమాదాలను తగ్గించడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయని వైద్యులు భావిస్తారు.
ఒమేగా 3 ఆమ్లాలు అనేవి మెదడు అభివృద్ధికి, పనితీరుకు అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది. కంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కూడా ఒమేగా-3లు పాత్ర పోషిస్తాయని అంటారు. ముఖ్యంగా ఒమేగా 3 వాపును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతో పాటు కీళ్లు, శరీరంలోని అనేక ఇతర భాగాల సాధారణ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది.
శరీరంలో ఒమేగా-3 ఆమ్లాలు తగినంత లభించకపోతే.. కొందరి చర్మం పొడిబారడమే కాకుండా జుట్టు ఆరోగ్యంగా లేకపోవడం, త్వరగా అలసిపోవడం వంటి ఏకాగ్రత లోపించడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే పొందుపరిచినది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)