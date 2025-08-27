English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ap DSC Verification: ఏపీ మెగా డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు కీలక అప్డేట్.. సర్టిఫికెట్స్ వెరిఫికేషన్ మరోసారి పోస్ట్‌పోన్.. కొత్త తేది ఏదంటే..!

ఏపీ మెగా డీఎస్సీ సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన ప్రక్రియ గురించి విద్యాశాఖ ముఖ్యమైన ప్రకటన చేసింది. ఈ ప్రక్రియను మరోసారి వాయిదా వేశారు. కొత్త తేదీ ప్రకారం ఆగస్టు 28 నుంచి ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. 

అసలు షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆగస్టు 26 నుంచి పరిశీలన మొదలు కావాల్సి ఉంది. కానీ రెండుసార్లు వాయిదా పడింది. అభ్యర్థుల కోసం విద్యాశాఖ కాల్ లెటర్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. 

అభ్యర్థులు https://apdsc.apcfss.in/ వెబ్‌సైట్ ద్వారా తమ లాగిన్ వివరాలతో కాల్ లెటర్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.   

ఆగస్టు 28 నుంచి మూడు రోజుల్లో సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన పూర్తి చేయాలని విద్యాశాఖ ప్లాన్ చేసింది. ఈ ప్రక్రియ తర్వాత కౌన్సెలింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది.   

సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేసి, రెండో వారంలో కొత్త టీచర్లను నియమించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.  

