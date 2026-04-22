Earn Crores Of Income But No Pay One Rupee Of Income Tax In This State: దేశంలో పన్ను విధానం దాదాపుగా ఒకేలా ఉంటుంది. కానీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో కొంత తేడాలు ఉన్నాయి. పన్ను విధానం ప్రత్యేకంగా ఉన్న రాష్ట్రాలు ఏవో తెలుసుకుందాం. దేశంలోని ఒక రాష్ట్రంలో ఆదాయపు పన్ను లేదు. దీంతో అక్కడి రాష్ట్ర ప్రజలు కోట్లాది ఆదాయం ఎలాంటి పన్ను లేకుండా పొందుతున్నారు.
దేశంలో ఆదాయ పన్ను లేని ఒకే రాష్ట్రం ఒకటి ఉంది. ఆ రాష్ట్రంలో ఎంత సంపాదించినా కూడా ఆదాయపు పన్ను రూపాయి కట్టనవసరం లేదు. అక్కడ ఎన్ని కోట్లు సంపాదించినా కూడా ప్రభుత్వానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెల్లించరు. ఆ రాష్ట్రమే సిక్కిం. ఆ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా అమల్లో పన్ను విధానం గురించి తెలుసుకుందాం.
దేశంలో ఆదాయపు పన్ను అందరికీ వర్తిస్తుంది. అయితే ఈశాన్య రాష్ట్రమైన సిక్కింలో పన్నుల వ్యవస్థ దేశంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల మాదిరిగా ఉండదు. దేశంలో ఆదాయపు పన్ను నుంచి మినహాయింపు ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రం సిక్కిం. సిక్కిం ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపు 1975లో దేశంతో జరిగిన రాష్ట్ర విలీన ఒప్పందంపై ఆధారపడి ఉంది. ఇది భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 371(ఎఫ్), 1961 ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని సెక్షన్ 10(26ఏఏఏ) ద్వారా రక్షణ లభిస్తోంది.
భారత యూనియన్లో చేరకముందు సిక్కింలో అమలులో ఉన్న పన్నుల విధానాన్ని కొనసాగించడానికి ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపును ఆమోదించారు. 1975 మే 16న, దేశంలో విలీనమైన తర్వాత సిక్కిం అధికారికంగా భారతదేశపు 22వ రాష్ట్రంగా అవతరించింది. భారత యూనియన్లో చేరకముందు సిక్కిం ప్రాంతాన్ని చోగ్యాల్ రాజవంశం దాని స్వంత పన్నుల విధానంతో పరిపాలించింది. 1948లో ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా కేంద్రానికి ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. దేశంలో విలీనం తర్వాత కూడా సిక్కిం పౌరులు కేంద్రానికి ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
ఆదాయపు పన్ను సెక్షన్: దేశంలో సిక్కిం విలీనం సందర్భంగా గతంలో ఉన్న చట్టాలు, హక్కులు యథాతథంగా కొనసాగుతాయని భారత ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. సిక్కిం పౌరులు కేంద్రానికి ఎలాంటి పన్ను చెల్లించాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో వారి ఆర్థిక కష్టాల నుంచి రక్షణకు ఈ అవకాశం కల్పించారు. ప్రాంతీయ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడటానికి కూడా ఈ హామీ ఇచ్చారు. ఈ మినహాయింపును చట్టబద్ధం చేయడానికి సెక్షన్ 10(26ఏఏఏ) ఆమోదించారు.
సిక్కిం ప్రత్యేక హోదా: 1975 ఏప్రిల్ 26వ తేదీ వరకు సిక్కిం రాష్ట్ర నివాసిగా ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా పన్నులు చెల్లించకుండా మినహాయింపు పొందుతారు. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 371(ఎఫ్) కింద సిక్కిం రాష్ట్రానికి ఉన్న ప్రత్యేక హోదాలో ఈ హోదా కల్పిస్తున్నారు. సిక్కింలో ఆర్జించిన ఏ ఆదాయమైనా.. దాని మూలంతో సంబంధం లేకుండా (జీతం, వ్యాపార లాభాలు, అద్దె మొదలైనవి). సిక్కింలో సంపాదించిన ఆదాయం, డివిడెండ్లు లేదా సెక్యూరిటీలపై వడ్డీ నుంచి వచ్చే ఏదైనా ఆదాయం పన్ను మినహాయింపు ఉంది.
పన్ను మినహాయింపుకు ఎవరు అర్హులు?: ఆదాయపు పన్ను మినహాయింపుకు వీరు అర్హులుగా గుర్తించారు. 1975 ఏప్రిల్ 26వ తేదీకి సిక్కిం పౌరులుగా గుర్తించిన వ్యక్తులు. ఈ వ్యక్తుల వారసులు.. సిక్కిం రాష్ట్రవాసులుగా గుర్తింపు పొందినవారు పన్ను మినహాయింపునకు అర్హులు.