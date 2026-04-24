Tirumala Donation: తిరుమల శ్రీవారికి ఒకే రోజు కానుకల వెల్లువ.. ఏడు బంగారు పతకాలు

7 Gold Medals Donation To Tirumala Temple: వేసవి సెలవులు కావడంతో తిరుమల క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. అదేస్థాయిలో కానుకలు భారీగా వస్తున్నాయి. తిరుమల శ్రీవారికి ఓ భక్తుడు భారీ కానుక అందించాడు. అలంకారప్రియుడైన శ్రీవారికి భక్తుడు దాదాపు రూ.కోటి విలువైన బంగారు వస్తువులు ఇచ్చారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వస్తుండగా తిరుమల గిరులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆలయానికి కూడా కాసులు గలగల అంటున్నాయి. అంతేకాకుండా భారీ ఎత్తున కానుకలు లభిస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ భక్తుడు దాదాపు రూ.కోటి విలువైన బంగారు పతకాలు విరాళంగా ఇచ్చాడు.
కర్ణాటకలోని బెంగళూరుకు చెందిన భక్తురాలు మహాదేవమ్మ తిరుమల శ్రీవారికి ఏడు బంగారు పతకాలను విరాళంగా అందించారు. వాటి విలువ రూ.94.80 లక్షలు ఉంటుంది. ఆ పతకాలు దాదాపు 753 గ్రాములు బంగారం ఉంది.
శ్రీవారి ఆలయంలోని రంగనాయకుల మండపంలో టీటీడీ ఈవో ముద్దాడ రవిచంద్ర, అదనపు ఈవో సీహెచ్ వెంకయ్య చౌదరికి భక్తురాలు బంగారు పతకాలను అందించారు.
తిరుమలకు బంగారు కానుకలే కాకుండా డబ్బు రూపంలో విరాళాలు వస్తున్నాయి. ఎస్వీ ట్రస్టుకు ఒకే రోజు రూ.పది లక్షల చొప్పున రెండు విరాళాలు అందాయి. తెలంగాణలోని హైదరాబాద్కు చెందిన భక్తురాలు గీతికసాయి రూ.10,01,116 విరాళంగా అందించగా.. హైదరాబాద్లోని ఏసీఎస్ టెక్నాలజీస్ సంస్థ కూడా అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు రూ.10,01,116 విరాళంగా అందించింది.
విరాళం, కానుకలు అందించిన భక్తులకు ఆలయ అధికారులు శ్రీవారి దర్శనం ప్రత్యేకంగా చేయించారు. అనంతరం భక్తులను అభినందించి వారిని సత్కరించిన అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు అందించారు.