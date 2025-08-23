English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cholesterol Control: ఈ యొక్క అలవాటు చేసుకుంటే ఇక కొలెస్ట్రాల్, బరువు నుంచి తక్షణ ఉపశమనం..


Weight Loss Tips 
కొన్ని అలవాట్లు మన జీవితాన్నే మార్చేస్తాయి. ముఖ్యంగా మనం ఆరోగ్యంగా బతకడానికి ఇవి ఎంతగానో.. తోడ్పడుతాయి. ముఖ్యంగా ఒక్క అలవాటు చేసుకుంటే చాలు.. ప్రస్తుతం అందరూ బాధపడుతున్న కొలెస్ట్రాల్, బడువు సమస్య నుంచి బయటపడొచ్చు అని చెబుతున్నారు అయితే నిపుణులు.
 
కొలెస్ట్రాల్, బరువు సమస్యలు అనేది ప్రస్తుతం మహమ్మారిలా మారాయి. వీటి రెండిటి ద్వారా గుండె.. సమస్యలు కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి. 

అయితే మీది రెండిటికి పరిష్కారం ఈ ఒక్కటి వల్లే సాధ్యమవుతుంది. ఇంతకీ అదేమిటి అంటే.. ఆహారంలో శరీరానికి సరిపడా ఫైబర్ తీసుకోవడం. 

ప్రతిరోజు మనం తినే ఆహారంలో ఫైబర్ ఉండే లాగా.. చూసుకోవాలి. ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తినడం వల్ల బరువు పెరగకుండా ఉంటాము.

అలానే కొలెస్ట్రాల్ కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇక ఈ రెండు జరగడం వల్ల.. గుండె సంబంధిత రోగాలు కూడా తగ్గుతాయి.

కాబట్టి మన రోజువారి ఆహారంలో ఈ ఒక్క అలవాటు చేసుకోవడం ఎన్నో ప్రయోజనాలకు దారితీస్తుంది.

