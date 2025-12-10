One Litre Petrol Get 90 Km Mileage Best Bike For Rapido Zomato And Other Delivery Boys: ఈ కాలంలో బైక్ లేని కుటుంబం అంటూ లేదు. ఇక పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలు అయితే తమకు ఇష్టమైన బైక్ కాకుండా మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్లు కొంటున్నారు. పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరకు విరుగుడుగా అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ను చూస్తున్నారు. అలాంటి వారికి ఈ బైక్ ఎంతో ప్రయోజనంగా ఉంటుంది. నెలకు రూ.2 వేలు కూడా ఖర్చవదు. వివరాలు ఇవే.
రోజూ మార్కెట్లోకి కొత్త బైక్లు వస్తున్నా కూడా ప్రజలు మాత్రం ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ కోసం చూస్తుంటారు. జీఎస్టీని తగ్గించడంతో బైక్ల ధర కొంత తగ్గడంతో ఇప్పుడు చాలా మంది బైక్ కొనేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. మరి అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ కొంటే పర్స్పై భారం పడదు. అందుకే దేశంలోనే అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
దేశంలో పెట్రోల్ ధరలు పెరగడంతో వినియోగదారులు మంచి మైలేజీ బైక్ కోసం చూస్తున్నారు. అత్యధికంగా మైలేజ్ ఇచ్చే బైక్లలో బజాజ్ ప్లాటినా ఒకటి. బజాజ్ ప్లాటినా -100 బైక్ దాదాపు 75 నుంచి 90 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది. ఈ బైక్ చాలా సరసమైన ధరలో అందుబాటులో ఉంది.
ఈ బైక్ రెండు రకాలుగా వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉంది. బజాజ్ ప్లాటినా 100 బైక్ రూ.65,000 నుంచి రూ.66,000 ఎక్స్-షోరూమ్కు లభిస్తోంది. ప్లాటినా 110 బైక్ ధర రూ.69,284 ఉంటుంది. ధరల్లో మార్పులు చేర్పులు ఉండవచ్చు.
బజాజ్ ప్లాటినా 100 సింగిల్-సిలిండర్ డీటీఎస్-ఐ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. దీని కారణంగా తక్కువ పెట్రోల్ వినియోగం ఉంటుంది. మొత్తం పెట్రోల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యం 11 లీటర్లు. ఫుల్ ట్యాంక్తో దాదాపు 700 కిలోమీటర్ల మేర బైక్ నడపవచ్చు.
బజాజ్ ప్లాటినా 100తో పోలిస్తే ప్లాటినా 110 మరింత శక్తివంతమైన ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. బజాజ్ ప్లాటినా 110 బైక్ 115.45 సీసీ సింగిల్ సిలిండర్ కలిగి ఉంది. ఎయిర్-కూల్డ్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉండడం విశేషం.
బజాజ్ ప్లాటినాకు చెందిన ఈ రెండు బైక్లు జొమాటో, ర్యాపిడో, జెప్టో, ఉబర్తో బైక్ రైడ్లతోపాటు డెలివరీ బాయ్స్గా పని చేసే వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈ బైక్లు ఎక్కువ బరువు ఉండవు. సులభంగా డెలివరీ పనులు చేసుకోవచ్చు.