  One Rupee Store: ఫర్నిచర్, బట్టలతో పాటు కేవలం ఒక్క రూపాయకే ఏదైనా కొనండి.. బంపర్ ఆఫర్‌ గురూ..!!

One Rupee Store: చండీగఢ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ప్రారంభించిన  1 రూపాయి స్టోర్ లో కుర్చీలు, వాషింగ్ మెషీన్లు, బట్టలు, పుస్తకాలు వంటి వస్తువులు కేవలం ఒక్క రూపాయికే అమ్ముడయ్యాయి. పునర్వినియోగం, రీసైకిల్ భావనతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి భారీ స్పందన లభించింది.
1 /6

చండీగఢ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్  ఒక వినూత్నమైన, సామాజిక బాధ్యతను ప్రతిబింబించే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. కేవలం ఒక రోజు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచిన  1 రూపాయి స్టోర్  ప్రజల నుంచి విశేష స్పందన లభించింది. ఈ స్టోర్‌లో కుర్చీలు, టేబుళ్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, కంప్యూటర్లు, LCD టీవీలు, బట్టలు, పుస్తకాలు, బొమ్మలు వంటి అనేక రకాల వస్తువులు కేవలం ఒక్క రూపాయికే విక్రయించారు. ఈ అరుదైన అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవడానికి ఉదయం నుంచే పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు స్టోరీ వద్ద బారులు తీరారు. తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ వస్తువులు అమ్ముడైపోయినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. 

2 /6

ఈ ప్రత్యేక దుకాణం గురించి చండీగఢ్ మేయర్ హర్‌ప్రీత్ కౌర్ బాబ్లా మాట్లాడుతూ.. ఇది కేవలం కొనుగోలు కేంద్రం మాత్రమే కాదని,  తగ్గించు, తిరిగి ఉపయోగించు, రీసైకిల్ చేయు  అనే సూత్రాలను ప్రజలకు తెలియజేసే ఒక సామాజిక సందేశమని పేర్కొన్నారు. మనకు అవసరం లేనిది ఇంకొకరికి ఎంతో అవసరంగా మారవచ్చని ఆమె అన్నారు.

3 /6

 ఈ కార్యక్రమం ద్వారా పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు సమాజంలో పరస్పర సహకారం కూడా పెరుగుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. గురు గోవింద్ సింగ్ జీపై ప్రచురితమైన ఒక పుస్తకాన్ని తాను స్వయంగా ఈ స్టోర్‌లో ఒక్క రూపాయికి కొనుగోలు చేసినట్లు మేయర్ తెలిపారు.  

4 /6

చండీగఢ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇలాంటి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ వస్తోంది. నగరంలోని ప్రజలు తమ ఇళ్లలో ఉపయోగం లేని వస్తువులను కార్పొరేషన్‌కు విరాళంగా అందజేస్తారు. ఆ వస్తువులను అధికారులు శుభ్రపరచి, దెబ్బతిన్న వాటిని మరమ్మతులు చేసి, తిరిగి ఉపయోగించదగిన స్థితిలో స్టోర్‌లో ఉంచుతారు. దీని ద్వారా వ్యర్థాలు తగ్గడమే కాకుండా, తక్కువ ఆదాయ వర్గాలకు అవసరమైన వస్తువులు అందుబాటులోకి వస్తాయి.

5 /6

ఈ 1 రూపాయి స్టోర్‌లో కొందరికి పుస్తకాలు దొరికాయి. మరికొందరికి మిక్సర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు లభించాయి. కొందరు ఒక్క రూపాయికే శీతాకాలానికి అవసరమైన వెచ్చని దుస్తులు, బూట్లు కొనుగోలు చేశారు. చెప్పులు, పాత్రలు, పెయింటింగ్‌లు, చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు వంటి ఎన్నో వస్తువులు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

6 /6

మొత్తంగా చూస్తే.. ఈ  1 రూపాయి స్టోర్  కార్యక్రమం సామాజిక సమానత్వం, పునర్వినియోగం, పర్యావరణ అవగాహనను పెంపొందించే ఒక మంచి ప్రయత్నంగా నిలిచింది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా కొనసాగాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.

Chandigarh One Rupee Store Municipal Corporation Mayor Harpreet Kaur Babla RRR Model Reduce Reuse Recycle Affordable Goods sanitation workers Donations

