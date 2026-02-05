English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Weight loss detox drink: ప్రపంచంలో ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు.. 30 రోజుల్లో 3 కిలోలు తగ్గాలంటే ఈ డిటాక్స్ డ్రింక్ ట్రై చేయండి

Weight loss: బరువు పూర్తిగా తగ్గాలి అనుకున్న వాళ్లు వ్యాయామాలతో పాటు ఆహారంలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా డిటాక్స్ తాగడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి. మరి అలాంటి డ్రింక్ ఎలా చేసుకోవాలంటే..
 
బరువు తగ్గాలంటే కఠినమైన డైట్ అవసరం అనుకుంటారు చాలామంది. కానీ శరీరాన్ని లోపల నుంచి శుభ్రం చేయకపోతే వెయిట్ లాస్ చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతుంది.

ఒక గ్లాస్ బాటిల్‌లో రెండు స్పూన్ల తేనె, అర నిమ్మకాయ రసం వేసుకోవాలి. ఈ కలయిక మెటాబాలిజాన్ని వేగంగా చేస్తుంది.

ముందుగా నానబెట్టిన ఒక స్పూన్ చియా విత్తనాలు వేసుకోవడం వల్ల పొట్ట నిండిన భావన కలుగుతుంది.

కొద్దిగా పుదీనా నీళ్లు పోసుకుని ఈ డ్రింక్‌ను తాగే ముందు కనీసం ఒక గంట ఉంచాలి.

30 రోజులు క్రమంగా తాగితే పొట్ట కొవ్వు తగ్గడం, ఆకలి నియంత్రణలోకి రావడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

