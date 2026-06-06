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One Spoon of Ghee Daily : రోజూ పరగడుపున ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఏమవుతుంది?

Written ByVishnupriya
Published: Jun 06, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:50 PM IST

One Spoon of Ghee Daily: ఇటీవల కాలంలో ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరగడంతో చాలా మంది తమ రోజువారీ ఆహారంలో సంప్రదాయ పదార్థాలను మళ్లీ చేర్చుకుంటున్నారు. అలాంటి వాటిలో నెయ్యి కూడా ఒకటి. ముఖ్యంగా ఉదయం పరగడుపున ఒక స్పూన్ నెయ్యి తింటే ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని చాలామంది చెబుతుంటారు. అయితే నిజంగా దీనివల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి? నిపుణులు ఏమంటున్నారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

 

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బరువు తగ్గడం

నెయ్యిలో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఉదయం ఒక స్పూన్ నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి శక్తి అందవచ్చు. రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండేందుకు ఇది కొంతమందికి సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.ఆయుర్వేదం ప్రకారం నెయ్యి జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేసే ఆహారంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది పేగుల పనితీరును మెరుగుపరచడంలో, ఆహారం సులభంగా జీర్ణం కావడంలో సహాయపడవచ్చు. ముఖ్యంగా పేగులను లూబ్రికేట్ చేయడం ద్వారా కొందరిలో మలబద్ధకం సమస్యను తగ్గించే అవకాశం ఉందని భావిస్తారు.

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నెయ్యి ప్రయోజనాలు

నెయ్యిలో విటమిన్ A, D, E, K వంటి కొవ్వులో కరిగే విటమిన్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి అవసరమైన పోషకాల శోషణను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కంటి ఆరోగ్యం, ఎముకల బలం, రోగనిరోధక శక్తి పెంపులో కూడా ఇవి ఉపయోగపడతాయి.ఉదయాన్నే నెయ్యి తీసుకోవడం వల్ల ఆకలి కొంతసేపు నియంత్రణలో ఉండవచ్చు. దీంతో మధ్య మధ్యలో జంక్ ఫుడ్ లేదా అనవసరమైన స్నాక్స్ తీసుకునే అలవాటు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

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పరగడుపున నెయ్యి

అయితే నెయ్యి ఎంత ఆరోగ్యకరమైనదైనా పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఇందులో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉండటంతో అధికంగా తీసుకుంటే కొందరిలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలపై ప్రభావం పడవచ్చు. ముఖ్యంగా గుండె జబ్బులు, అధిక కొలెస్ట్రాల్ సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా మేరకు మాత్రమే తీసుకోవడం మంచిది.

 

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ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు

సోషల్ మీడియాలో కనిపించే విధంగా పరగడుపున నెయ్యి తింటే వెంటనే బరువు తగ్గుతారని చెప్పడానికి ప్రస్తుతం బలమైన శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. కాబట్టి నెయ్యిని ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంలో భాగంగా మితంగా తీసుకోవడం ఉత్తమం.

 

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మలబద్ధకం నివారణ

సరైన ఆహారం, వ్యాయామం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో పాటు పరిమిత మోతాదులో నెయ్యి తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి ఉపయోగకరంగా ఉండొచ్చు. అయితే వ్యక్తిగత ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి వైద్యుల సూచనలు పాటించడం ఎప్పుడూ మంచిదే.

TAGS:
Ghee On Empty Stomach
Benefits Of Ghee
one spoon ghee daily
Ghee Health Benefits
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Healthy Fats

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