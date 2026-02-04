Meenakshi Chaudhary: ఆ ఒక్కటి ఉంటే చాలు.. జీవితంలో ఇంకేం వద్దు అంటున్న మీనాక్షి చౌదరి..

Meenakshi Chaudhary
మీనాక్షి చౌదరి తాజాగా చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతూ అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తనకు జీవితంలో ఒక్క విషయం ఉంటే మాత్రం చాలని.. తనకు మిగతావన్నీ తరువాతే అంటూ ఈ హీరోయిన్ ఒక వీడియోని షేర్ చేసింది. ఇంతకీ ఆమె ఏమి చెప్పింది అనే విషయానికి వెళ్తే..
టాలీవుడ్లో ప్రస్తుతం మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. మరోసారి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా ఆమె పాల్గొన్న ఒక ఫంక్షన్లో తీసిన వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ వీడియోలో మీనాక్షి చాలా సహజంగా..ఫుల్గా భోజనం చేస్తూ కనిపించింది. అదే సమయంలో ఆమె చెప్పిన మాటలు అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఈ వీడియోలో మీనాక్షి మాట్లాడుతూ, “జీవితంలో నాకు స్ట్రెస్ అవేమీ వద్దు. నాకు ఫుడ్ ఉంటే చాలు. మిగతావన్నీ సెకండ్” అని నవ్వుతూ చెప్పింది. ఆ మాటలు ఇప్పుడు నెటిజన్లకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి. చాలామంది..ఇదే నిజమైన లైఫ్ ఫిలాసఫీ..ఫుడ్ లవర్స్ క్వీన్.. అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు. సెలబ్రిటీ అయినా సరే.. సింపుల్గా తన మనసులోని మాటను చెప్పడం వల్ల మీనాక్షిపై మరింత ప్రేమ పెరిగిందని చెప్పొచ్చు.
సినిమాల విషయానికి వస్తే.. మీనాక్షి కెరీర్ కూడా సాఫీగా సాగుతోంది. మొదట్లో కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఆడకపోయినా, ఆ తర్వాత వచ్చిన అవకాశాలు ఆమెను లక్కీ హీరోయిన్గా మార్చాయి. వరుస విజయాలతో ఆమె టాలీవుడ్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ప్రస్తుతం ఆమె చేతిలో మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఉండటం విశేషం. అందుకే పరిశ్రమలో ఆమెను లక్కీ ఛామ్.. అని కూడా అంటున్నారు.
ముఖ్యంగా ఈ హీరోయిన్స్ సంక్రాంతి క్వీన్ గా కూడా పేరు తెచ్చుకుంది. గత సంక్రాంతికి సంక్రాంతికి వస్తున్నాం సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న మీనాక్షి చౌదరి.. ఈ సంవత్సరం మరోసారి.. అనగనగా ఒక రాజు చిత్రంతో మరో సూపర్ హిట్ అందుకుంది.
ఇక ప్రస్తుతం ఈ హీరోయిన్ కి తెలుగు నుంచే కాకుండా తమిళ ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా మంచి అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఈ వీడియో కూడా వైరల్ అవుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.