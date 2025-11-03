English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • OnePlus 15: కొత్త మొబైల్ కొనేవారికి బంపర్ ఆఫర్! అతితక్కువ ధరకే OnePlus 15 వచ్చేస్తోంది..ఫీచర్స్ ఏంటో తెలుసా?

OnePlus 15 Launch Date: తక్కువ ధరకే అత్యాధునిక ఫీచర్లతో OnePlus స్మార్ట్‌ఫోన్ సంస్థ తమ కొత్త ప్రొడక్ట్‌ను త్వరలోనే మార్కెట్లో లాంఛ్ చేయనుంది. ఈ ఫోన్ ‌కు సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ లీక్ అయ్యి ఇప్పటికే టెక్నాలజీ ప్రియులలో ఉత్సుకతను రేకెత్తిస్తున్నాయి.  
కొత్త మొబైల్ కొనుగోలుదారులకు శుభవార్త! OnePlus తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ OnePlus 15 ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఈ ఫోన్ నవంబర్ 13న భారతదేశంలో అధికారికంగా లాంచ్ అవుతుంది. ఈ సరసమైన ఫోన్ కొత్త టెక్నాలజీ, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్, సూపర్ ఫీచర్లతో వస్తుంది.  

కొత్త OnePlus 15 స్మార్ట్‌ఫోన్ తాజా స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 ప్రాసెసర్‌తో అమర్చారు. ఇది ఫోన్‌ను వేగవంతం చేస్తుంది. గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం అద్భుతమైన పనితీరును అందిస్తుంది. ఈ ఫోన్‌లో Google Gemini AI సపోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇది వినియోగదారు అనుభవాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.  

స్టోరేజ్, మెమరీ విషయానికి వస్తే.. OnePlus 15 16GB RAM, 512GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది. ఇది Android 16 ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 16 పై నడుస్తుంది. ఈ కాంబినేషన్ వినియోగదారులకు వేగవంతమైన, సున్నితమైన అనుభవాన్ని అందించడంలో సహాయపడుతుంది.  

డిస్ప్లే విభాగంలో, ఫోన్ 6.8-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది అద్భుతమైన రంగులు, ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంది. వీడియోలు, ఆటలు లేదా ఫోటోలను చూడటానికి సరైనది. కెమెరా విభాగంలో కూడా OnePlus చాలా వెనుకబడి లేదు - 50MP ప్రైమరీ కెమెరాతో, ఇది గొప్ప ఫోటోగ్రఫీ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.  

బ్యాటరీ విషయానికొస్తే.. ఈ ఫోన్ 7,300mAh బ్యాటరీ కెపాసిటీ కలిగి ఉంది. 120W వైర్డు, 50W వైర్‌లెస్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. అంటే ఫోన్ కొన్ని నిమిషాల్లో పూర్తిగా ఛార్జ్ అవుతుంది.  

OnePlus 15 లాంచ్ కాకముందే Vivo X300, X300 Pro మోడల్స్ ప్రపంచ మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. త్వరలో భారతదేశంలో కూడా లాంచ్ కానున్నాయి. కానీ OnePlus 15 దాని శక్తివంతమైన ఫీచర్లు, స్మార్ట్ ధరతో టెక్ ప్రియుల హృదయాలను గెలుచుకోవడం ఖాయం.  

