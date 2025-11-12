OnePlus 15: రేపే మార్కెట్లోకి OnePlus 15 మొబైల్ విడుదల..అతితక్కువ ధరతో అదిరిపోయే ఫీచర్స్!

OnePlus 15 Launch Features Price: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ OnePlus తన తాజా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15 విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. రేపు అనగా నవంబరు 13న సాయంత్రం 7 గంటలకు భారత్లో ఈ మొబైల్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అమెజాన్ ఇండియా, OnePlus ఇండియా ఆన్లైన్ స్టోర్ ద్వారా రాత్రి 8:00 గంటలకు అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి.
ప్రీమియం విభాగంలో అగ్రశ్రేణి పనితీరును హామీ ఇస్తున్న Adreno 840 GPUతో జత చేయబడిన Snapdragon 8 Elite Gen 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉన్న భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15గా నిలవనుంది. 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ రూ. 72,999 నుండి ప్రారంభమవుతుందని భావిస్తున్నారు. దీని వలన రూ. 69,999 ధరకు విడుదలైన OnePlus 13 లాంచ్ ధర కంటే ఇది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది. ద్వితీయ మోడల్, OnePlus 15R కూడా త్వరలో లాంచ్ కానుంది. బహుశా OnePlus Ace 6 రీబ్రాండెడ్ వెర్షన్గా లాంచ్ కానుంది.
OnePlus 15 1.5K రిజల్యూషన్, అల్ట్రా-స్మూత్ 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల BOE X3 8T LTPO డిస్ప్లేను కలిగి ఉండవచ్చు. ఇది శక్తివంతమైన విజువల్స్, ఫ్లూయిడ్ స్క్రోలింగ్ను అందిస్తుంది. స్క్రీన్ 1800 నిట్ల గరిష్ట ప్రకాశాన్ని కలిగి ఉంటుందని కూడా భావిస్తున్నారు. ఇది ఇండోర్, అవుట్డోర్ వినియోగానికి అనువైనదిగా చేస్తుంది.
ఈ మొబైల్ క్వాల్కమ్, స్నాప్డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుంది. ఇది Adreno 840 GPUతో జత చేయబడింది. ఈ కలయిక ముఖ్యంగా గేమింగ్, మల్టీ టాస్కింగ్ కోసం అగ్రశ్రేణి పనితీరును నిర్ధారిస్తుంది.
OnePlus 15 తాజా Android వెర్షన్ ఆధారంగా ఆక్సిజన్ OS 16 పై నడుస్తుంది. ఇది శుభ్రమైన, ప్రతిస్పందించే, అనుకూలీకరించదగిన వినియోగదారు అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. పరికరానికి శక్తినిచ్చేది భారీ 7300mAh బ్యాటరీ, ఇది 120W వైర్డు, 50W వైర్లెస్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది కనీస డౌన్టైమ్, గరిష్ట ఉత్పాదకతను తెలియజేస్తుంది.
ఫోటోగ్రఫీ ఔత్సాహికులు ట్రిపుల్ రియర్ కెమెరా సెటప్ను అభినందిస్తారు. ఇందులో OISతో 50MP ప్రధాన సెన్సార్, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్, మెరుగైన జూమ్ సామర్థ్యాల కోసం 50MP పెరిస్కోప్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు భాగంలో 4K వీడియో రికార్డింగ్కు మద్దతు ఇచ్చే 32MP సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది. వెనుక కెమెరాలు 30fps వద్ద 8K వరకు షూట్ చేయగలవు. ఇది కంటెంట్ క్రియేటర్లకు పవర్హౌస్గా మారుతుంది.
డిజైన్ పరంగా, హ్యాండ్సెట్ 8.31mm మందం, దాదాపు 215 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది. దృఢత్వం, సౌకర్యం మధ్య సమతుల్యతను చూపుతుంది. కనెక్టివిటీ లక్షణాలలో Wi-Fi 7, బ్లూటూత్ 5.4, NFC, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్లు, వేగవంతమైన, సురక్షితమైన అన్లాకింగ్ కోసం అల్ట్రాసోనిక్ ఇన్-డిస్ప్లే ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్ ఉన్నాయి.