OnePlus 15 Launch Features Price: ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ OnePlus తన తాజా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15ను తాజాగా భారత విపణిలోకి విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై గాడ్జెట్ ప్రియుల్లో ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంది. అయితే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రస్తుతం అమెజాన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంది. దాదాపుగా రూ. 73,000 విలువైన ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనుగోలు చేయోచ్చు అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ మొబైల్ తయారీ సంస్థ OnePlus తన తాజా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15ను తాజాగా భారత విపణిలోకి విడుదల చేసింది. ఈ క్రమంలో దీనిపై గాడ్జెట్ ప్రియుల్లో ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంది. అయితే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను ప్రస్తుతం అమెజాన్ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్లో విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంది. దాదాపుగా రూ. 73,000 విలువైన ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనుగోలు చేయోచ్చు అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ అమెజాన్లో నిత్యం ఏదో ఆఫర్స్ నడుస్తూనే ఉంటాయి. ఇటీవలే దసరా, దీపావళి సీజన్లో వివిధ రకాలైన వస్తువులపై భారీ డిస్కౌంట్స్ అందుబాటులో ఉంచారు.
తాజాగా ప్రముఖ స్మార్ట్ ఫోన్ తయారీ సంస్థ OnePlus నుంచి ఒన్ప్లస్ 15 స్మార్ట్ఫోన్ భారత మార్కెట్లోకి విడుదలయ్యింది. ఆకర్షణీయమైన ఫీచర్స్తో ఈ మొబైల్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆపిల్ ఐఫోన్కు పోటీగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఈ మొబైల్ ధరను రూ. 72,999గా విక్రయిస్తున్నారు.
అయితే అనేక రకాల ఆఫర్లను కలుపుకొని ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ను ఇప్పుడు కేవలం రూ. 12,999 ధరకే OnePlus 15 స్మార్ట్ఫోన్ను ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు.
ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్తో మీ పాత మొబైల్ను మార్చుకోవడం ద్వారా అత్యధికంగా రూ. 60,000 వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. దీంతో ఈ మొబైల్ ధర రూ.12,999కి చేరుతుంది.
Adreno 840 GPUతో జత చేయబడిన Snapdragon 8 Elite Gen 5 చిప్సెట్ను కలిగి ఉన్న భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి స్మార్ట్ఫోన్ OnePlus 15గా నిలవనుంది. 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే 16 జీబీ ర్యామ్, 512 జీబీ స్టోరేజ్తో లభిస్తుంది.