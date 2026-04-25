OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్తో లభిస్తోంది. అయితే, ఈ మొబైల్ అమెజాన్లో అత్యంత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ డిస్కౌంట్ కూడా లభిస్తుంది. దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
OnePlus Nord 6 Price Cut: ఇటీవల మార్కెట్లోకి విడుదలైన OnePlus స్మార్ట్ఫోన్లో వన్ప్లస్ నార్డ్ 6 (OnePlus Nord 6) మొబైల్ ఒకటి. ఇది ప్రీమియం ఫీచర్స్తో అత్యంత శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనిని కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్తో లాంచ్ చేసింది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన డిజైన్లు విడుదలవడం విశేషం. అయితే, ఈ మొబైల్ పై అమెజాన్లో అందుబాటులో ఉన్న డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ఏంటో? వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఇది 6.78 అంగుళాల 1.5K Sunburst AMOLED డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది అంతేకాకుండా 165Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 3600 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో లభిస్తోంది. ఇక ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (4nm) ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 128 జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో లభిస్తుంది. వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెట్ అప్ ను కలిగి ఉంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 50MP Sony LYT-600 (Dual-axis OIS) కెమెరాను కలిగి ఉండడమే కాకుండా.. అదనంగా 8MP అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా కూడా లభిస్తుంది.
ఇక ఈ OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో అద్భుతమైన 32MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ ఎంతో శక్తివంతమైన 9,000mAh సిలికాన్-కార్బన్ బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. అలాగే Android 16 ఆధారిత OxygenOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టం కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రత్యేకమైన గూగుల్ జెమినీ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల రియల్ టైం ట్రాన్స్లేషన్స్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్స్ లభిస్తాయి.
ఇక ఈ OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ ధరకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళ్తే.. దీనిని మార్కెట్లో కంపెనీ MRP ధర రూ.52,999 లకు విక్రయిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా 26 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.38,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా మరెన్నో అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఈ OnePlus Nord 6 మొబైల్ను బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా దీనిని SBI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డుతో పాటు HDFC బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి రూ.2 వేల వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అదేవిధంగా అమెజాన్ పే ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి కూడా స్పెషల్ తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఇక ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై అద్భుతమైన ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా ఏదైనా పాత మొబైల్లో ఎక్స్ చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.32 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. ఈ బోనస్ను కొత్త OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ ధర నుంచి మైనస్ చేస్తే ఏకంగా రూ.6 వేలకే ఈ మొబైల్ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా మరెన్నో రకాల అద్భుతమైన ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.