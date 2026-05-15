OnePlus Nord 6 Amazon Offer: అమెజాన్ సమ్మర్ సేల్లో భాగంగా OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ తో లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ పొందవచ్చు. అంతేకాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి..
ముఖ్యంగా వన్ప్లస్ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్స్పై దాదాపు 15 నుంచి 25 శాతం వరకు కూడా స్పెషల్ ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. అలాగే వీటిపై అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో పాటు ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ ఉండడం విశేష. అయితే, ఎక్కువగా వన్ ప్లస్ వినియోగదారులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ మొబైల్స్పై డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలుస్తోంది..
అమెజాన్లో ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ మరింత తగ్గింపు ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఇప్పుడు అనేక డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీని ఎమ్మార్పీ ధర రూ.52,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్లో సమ్మర్ సేల్లో భాగంగా కొనుగోలు చేసే వారికి 26 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపు లభిస్తోంది. దీంతో ఇది కేవలం రూ.38,998కే పొందవచ్చు.
అంతేకాకుండా దీనిపై ఆధారంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభించడం విశేషం. ఈ ఆఫర్స్లో భాగంగా HDFC బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డును వినియోగించి పేమెంట్ చేసే వారికి ఏకంగా రూ.2,000 వరకు ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్, ఇండస్ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేసినప్పటికీ కూడా ఇదే తగ్గింపు లభిస్తుంది.
అలాగే ఏదైనా మంచి బ్రాండెడ్ స్మార్ట్ఫోన్ ఇక్కడ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తే ఏకంగా రూ.36 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. అయితే, ఈ బోనస్ అనేది OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్ కండిషన్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే మొబైల్ కండిషన్ అద్భుతంగా ఉంటేనే ఈ తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ ను వినియోగించి దీనిని కొనుగోలు చేస్తే.. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ. 3 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు.
ఈ OnePlus Nord 6 స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ కు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.74-అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లే, 1.5K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్టుతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ఇది చాలా శక్తివంతమైన Snapdragon 8s Gen 4 ప్రాసెసర్ ను కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 9000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.