OnePlus Nord CE5 Price: మరీ ఇంత చీపా? అమెజాన్‌లో రూ.1,697కే OnePlus Nord CE5 మొబైల్.. ఇలా కొనండి..

OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌లో భాగంగా OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

OnePlus Nord CE5 Price Cut: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కంపెనీ OnePlus మార్కెట్‌లో ఊహించని స్థాయిలో ఎదిగిపోయింది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌లను విడుదల చేస్తూ.. వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది.. అయితే, ఇటీవలే మార్కెట్‌లోకి విడుదలైన OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి కూడా మంచి ప్రజాదరణ లభించింది.. 
 
1 /6

ఈ OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత తక్కువ ధరకే శక్తివంతమైన ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు దీనిపై ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

2 /6

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో పవర్‌ఫుల్‌ MediaTek Dimensity 8350 Apex ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ మొబైల్ డిస్ల్పే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 6.77 అంగుళాల AMOLED డిస్ప్లేతో 1300 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్‌తో లభిస్తోంది.

3 /6

ఈ మొబైల్ ప్రత్యేకమైన 50MP సోనీ మెయిన్ సెన్సార్ (OIS) కెమెరాతో లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా అదనంగా 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది 16MP సెల్ఫీ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 7100mAh భారీ బ్యాటరీ, 80W సూపర్ వూక్ (SuperVOOC) ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ వచ్చింది.  

4 /6

ఈ OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ Android 15 ఆధారిత OxygenOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌పై పని చేస్తుంది. అలాగే ఇది ఇన్-డిస్ప్లే ఆప్టికల్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ప్రత్యేకమైన డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్స్ కోసం IP65 రేటింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది.   

5 /6

ఈ OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొత్తం మూడు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్‌తో  దాదాపు రూ.24,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌తో రూ.26,999తో అందుబాటులో ఉంది. ఇక చివరి వేరియంట్‌ 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్‌తో దాదాపు రూ.28,999తో లభిస్తోంది. 

6 /6

ప్రస్తుతం అమెజాన్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ బేస్‌ వేరియంట్ అత్యంత తగ్గింపు ధరకు లభిస్తోంది. దీని ధర రూ.24,997 కాగా.. HDFC, ICICI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి దాదాపు రూ.22,997కే ఈ మొబైల్‌ పొందవచ్చు. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మరింత తగ్గింపుతో పొందాలనుకునేవారికి ఎక్చేంజ్‌ బోనస్‌ కూడా లభిస్తోంది. పాత స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్ చేస్తే దాదాపు రూ.23,300 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ ఆఫర్స్‌ అన్ని పోనూ.. రూ.1,697కే పొందవచ్చు.  

OnePlus Nord CE Oneplus Nord Ce5 5G One Plus Nord Ce5 Oneplus Nord Ce5 Price

