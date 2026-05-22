OnePlus Nord CE6 Lite: ధమాకా ఆఫర్.. కేవలం రూ.1,199 లకే OnePlus Nord CE6 Lite 5G.. ఎలా కొనాలో తెలుసా?

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 22, 2026, 11:38 AM IST|Updated: May 22, 2026, 11:38 AM IST

OnePlus Nord Ce6 Lite Price Cut: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో OnePlus Nord CE6 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. వీటన్నింటి వినియోగించి ఈ మొబైల్ కొనుగోలు చేసేవారికి కేవలం రూ.1,199కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఇంత భారీ తగ్గింపుతో ఎలా కొనుగోలు చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

OnePlus Nord Ce6 Lite Amazon Offers: మార్కెట్‌లో వన్‌ప్లస్‌ మొబైల్స్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం కెమెరా ఫీచర్స్‌తో విడుదలయ్యే.. తక్కువ ధరల్లో లభించే ఈ బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్‌ ఎక్కువగా యువత కొనుగోలు చేస్తున్నారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌ ఈ మొబైల్స్‌పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ను అందిస్తూ వస్తున్నాయి. 

OnePlus Nord CE6 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ముఖ్యంగా గతంలో లాంచ్‌ అయిన OnePlus Nord CE6 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఇప్పుడు అమెజాన్‌లో అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌తో ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడే దీనిని కొనుగోలు చేసేవారికి అదనంగా బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తాయి. అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ కూడా అందుబాటులో ఉంది..  

రూ.22,999కే సొంతం

ఈ OnePlus Nord CE6 Lite 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ మార్కెట్‌లో MRP ధర రూ.31,999 ధరతో విక్రయిస్తోంది. అయితే, ఇప్పుడే దీనిని అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 28 శాతం స్పెషల్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22,999కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

నో కాస్ట్‌ EMI

ఈ మొబైల్‌పై ఉన్న బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌కి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. HDFCతో పాటు Axis, IndusInd బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేస్తే దాదాపు రూ.1,500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా Amazon పే లాటర్‌ వినియోగించి దీనిని EMIలో కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.1,500 వరకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. దీంతో పాటు నో కాస్ట్‌ EMI పొందవచ్చు.  

రూ.21,800 వరకు బోనస్‌

అంతేకాకుండా దీనిపై ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌ అద్భుతమైన ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీనిని వినియోగించాలనుకునేవారు తప్పకుండా ఏదైన బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండీషన్‌ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.21,800 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్‌ను కేవలం రూ.1,199కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా దీనిపై అదనంగా ఎన్నో రకాల ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.

డిస్‌ప్లే

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.72 ఇంచుల Full HD+ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 1080×2400 పిక్సెల్స్ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు ఇది 1000 nits (HBM) పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సపోర్ట్‌తో రావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది Aqua Touch టెక్నాలజీని కలిగి ఉంటుంది.  దీనివల్ల చేతులు తడిగా ఉన్నా టచ్‌ చేస్తే మొబైల్‌ రన్‌ అవుతుంది. 

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత వేగవంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Apex ప్రొసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా లేటెస్ట్ Android 16 ఆధారిత OxygenOS 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే 5 సంవత్సరాల పాటు ఈ ఫోన్ ఎలాంటి లాగ్ లేకుండా స్మూత్‌గా పనిచేస్తుందని వన్‌ప్లస్ హామీ ఇస్తోంది. ఇక ఈ మొబైల్‌ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.

మెయిన్ కెమెరా

దీని వెనక భాగంలో Omnivision OV50D40 సెన్సార్‌తో 50MP మెయిన్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది.  అదనంగా 2MP డెప్త్ అసిస్ట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. మెయిన్ కెమెరాతో 4K వీడియో రికార్డింగ్‌తో పాటు 4K మోషన్ ఫోటోలను క్యాప్చర్ చేయవచ్చు. అలాగే ఇది భారీ 7000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉండడమే కాకుండా 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది.

Snake Video: బాప్ రే.. ఉత్తచేతులతో హోయలు పోతూ పామును పట్టుకున్న వయ్యారీ... వీడియో

