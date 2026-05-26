  OnePlus Offers: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,500 లోపే OnePlus 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

OnePlus Offers: అమెజాన్ బంపర్ ఆఫర్.. రూ.1,500 లోపే OnePlus 5G స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఫీచర్లు చూస్తే మైండ్ బ్లాకే!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 26, 2026, 11:46 AM IST|Updated: May 26, 2026, 11:46 AM IST

OnePlus Nord Ce6 Lite: అమెజాన్‌లో  OnePlus Nord CE6 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌తో లభిస్తోంది. దీనిని ఇప్పుడు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌తో పాటు క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ ఆఫర్స్‌ను వినియోగించి పేమెంట్ చేసేవారికి రూ.1,500 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, దీనిపై ఉన్న ఆఫర్స్‌ ఏంటో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

OnePlus Nord Ce6 Lite Massive Discount On Amazon: భారత మార్కెట్‌లో OnePlus స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్కువగా యువత కొనుగోలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంత అత్యంత తక్కువ ధరల్లో విడుదలయ్యే మొబైల్స్‌ను మిడిల్‌ క్లాస్‌ వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ వస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా కొన్ని ఈ కామర్స్‌ కంపెనీలు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌పై అద్భుతమైన ఆఫర్స్‌ను ప్రకటిస్తూ వస్తున్నాయి.
 

OnePlus Nord CE6 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్‌

భారత మార్కెట్లో విడుదలైన OnePlus Nord CE6 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల చాలా మంది కొనుగోలు చేస్తున్నారు. అయితే, ఇప్పుడు ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ అమెజాన్‌లో అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

LCD డిస్ప్లే

 OnePlus Nord CE6 Lite స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్‌ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో చాలా ప్రత్యేకమైన 6.72 ఇంచుల పూర్తి HD+ LCD డిస్ప్లేను అందించారు. అంతేకాకుండా 1080 x 2400 పిక్సెల్స్ రిజుల్యూషన్‌తో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది అత్యధికమైన 144Hz అడాప్టివ్ రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీంతో పాటు 1000 నిట్స్ (HBM) పీక్ బ్రైట్‌నెస్‌తో అందుబాటులోకి రావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.  

భారీ 7000mAh బ్యాటరీ

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అత్యంత వేగవంతమైన MediaTek Dimensity 7400 Apex (4nm) ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇది 144 FPS గేమింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఇది లేటెస్ట్ OxygenOS 16 (Android 16) ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పై పనిచేస్తుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన భారీ 7000mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం.. దీనిని సాధారణంగా వినియోగిస్తే.. సులభంగా 2 రోజుల వరకు బ్యాకప్ ఇస్తుంది.  

మెయిన్ కెమెరా

ఈ మొబైల్ 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా 10W రివర్స్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌తో పాటు బైపాస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇక ఇది వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులోని ప్రధాన కెమెరా 50MP మెయిన్ కెమెరా (Omnivision OV50D40 సెన్సార్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా అదనంగా వెనకాలో 2MP డెప్ట్ అసిస్ట్ కెమెరా కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 8MP కెమెరా కూడా లభిస్తోంది.

రూ.689 వరకు తగ్గింపు..

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.31,999తో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే అమెజాన్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి 28 శాతం వరకు తగ్గింపుతో కేవలం రూ.22,999కే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా దీనిపై బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా  Amazon Pay Balance ద్వారా పేమెంట్‌ చేస్తే దాదాపు రూ.689 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది.  

రూ. 1,500 లోపే..

అలాగే Axis, HDFC, Indusind బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.1500 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇవే కాకుండా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా రూ. 21,700 వరకు కూడా బోనస్‌ లభిస్తుంది. ఈ ఆఫర్స్‌ అన్ని పోనూ కేవలం రూ. 1,500 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..

