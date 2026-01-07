Oneplus Turbo 6 మొబైల్‌ జనవరి 8న విడుదల.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు లీక్‌!

Oneplus Turbo 6 Launch Date: జనవరి 8న మార్కెట్లోకి వన్ప్లస్ టర్బో 6 (OnePlus Turbo 6) స్మార్ట్ఫోన్ విడుదల కాబోతోంది. ఇది Snapdragon 8s Gen 4 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Oneplus Turbo 6 Launch Date In India: వన్ప్లస్ మార్కెట్లో త్వరలో సంచలనం సృష్టించబోతోంది. తమ కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ను అతి తక్కువ ధరలో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ వన్ప్లస్ టర్బో 6 పేరుతో వినియోగదారులకు పరిచయం చేయబోతోంది. అలాగే దీనిని జనవరి 8న లాంచ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
జనవరి 8న విడుదల కాబోయే.. వన్ప్లస్ టర్బో 6 (OnePlus Turbo 6) స్మార్ట్ఫోన్ వన్ప్లస్ 15 సిరీస్ మాదిరిగానే ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది గతంలో అనేక రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ను కూడా వెల్లడించినట్లు తెలుస్తోంది. దీని స్క్రీన్ 165Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్ వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
అలాగే ఈ మొబైల్ చాలా శక్తివంతమైన స్నాప్డ్రాగన్ 8s జెన్ 4 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఈ మొబైల్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ Snapdragon 8s Gen 4 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ఇక దీని డిస్ల్పే అధిక రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ Turbo 6 ఫోన్ BOE డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.
ఇక దీని బ్యాక్ సెటప్ అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది ప్రీమియం కెమెరా లెన్స్తో లభించబోతోంది. అలాగే వన్ప్లస్ కంపెనీ మొట్టమొదటి సారిగా అద్భుతమైన డిజైన్తో విడుదల కాబోతున్నట్లు సమాచారం. దీంతో పాటు ఇది విభిన్న కలర్ ఆప్షన్స్లో లాంచ్ అయ్యింది. ఇందులో కంపెనీ కొత్తగా AI ఫీచర్స్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.
లీక్ అయిన వివరాల ప్రకారం, OnePlus Turbo 6 స్మార్ట్ఫోన్ 6.78 అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా 1.5K రిజల్యూషన్తో OLED ప్యానెల్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఈ స్క్రీన్ చాలా స్మూత్ స్క్రోలింగ్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ఫెంగ్చి గేమ్ కోర్ కూడా ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం.. అదేవిధంగా గ్లేసియర్ కూలింగ్ ఫీచర్తో అందుబాటులోకి రాబోతోంది.
ఈ స్మార్ట్ఫోన్ 1800 నిట్ల వరకు గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇందులో కంపెనీ 1.07 బిలియన్ రంగుల వరకు సపోర్ట్ చేసే డిస్ల్పేను అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. అలాగే అధిక-ఫ్రీక్వెన్సీ 3,840Hz PWM డిమ్మింగ్ ఫీచర్, ఇలా అనేక రకాల కొత్త ఫీచర్స్తో ఈ మొబైల్ జనవరి 8వ తేదిన విడుదల కాబోతున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.