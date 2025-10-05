Onion Diabetes: ఉల్లిపాయలు ఇందులో నానబెట్టి తింటే బ్లడ్ షుగర్ అమాంతం తగ్గిపోతుంది!

Onion Lemon Juice Benefits: డయాబెటిస్ ఉన్న వ్యక్తి ఆహారం కొంచెం ఎక్కువ లేదా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, చక్కెర స్థాయిలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతాయి. శారీరక శ్రమ, కొన్ని కూరగాయల వినియోగం చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించగలవు.
డయాబెటిక్ రోగులకు ఉల్లిపాయలు ఒక వరం లాంటివి. రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి ఉల్లిపాయలు సులభమైన మార్గం.
ఉల్లిపాయ రసం తాగడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు త్వరగా నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఉల్లిపాయ రసం రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం ప్రారంభించండి. ప్రతిరోజూ మీ సలాడ్లో పచ్చి ఉల్లిపాయలను తినడం అలవాటు చేసుకోండి. డయాబెటిక్ రోగులకు రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడానికి ఉల్లిపాయలు ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.
ఉల్లిపాయల్లో క్రోమియం, సల్ఫర్ ఉంటాయి. ఇవి రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో విటమిన్-సి, విటమిన్-ఎ పుష్కలంగా ఉంటాయి. వాటిలోని యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి.
పచ్చి ఉల్లిపాయలు క్లోమంలో ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. దీని వినియోగం రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఉల్లిపాయ రసాన్ని నిమ్మరసంలో నానబెట్టి తినడం వల్ల చక్కెర స్థాయిలు వెంటనే తగ్గుతాయి.
