Online Gaming Act: ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ నియంత్రణకు కేంద్రం అథారిటీ.. మే 1 నుంచి కొత్త నియమాలు, ప్రభుత్వం ముసాయిదా విడుదల..

Online Gaming New Rules Effect From May 1: ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌ కట్టడికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈరోజు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ అథారిటీ కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శి చైర్మన్‌గా వ్యవహరిస్తారు. ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా' పేరు దీనికి నామకరణం చేసింది. ఇక ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ 2025 పొందుపరిచిన నిబంధనలు మే 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 అంతేకాదు దీనికి ఆరుగురు సభ్యులను  నియమించి ఈ అథారిటీకి కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ అదనపు కార్యదర్శిని చైర్మన్‌గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ ఆన్‌లైన్ గేమ్ 2025లో పొందుపరిచిన నిబంధనలు త్వరలో అమల్లోకి వస్తాయి.  

 ప్రధానంగా ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ పరిశ్రమను ఒకే  గొడుగు కిందికి తీసుకురావడానికి, కార్యకలాపాలను క్రమబద్ధీకరించడానికి ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ చట్టాన్ని తీసుకువచ్చారు. ఈ కొత్త అథారిటీ ద్వారా భారత్ లోని గేమింగ్ కంపెనీల నిర్వహణ విధానాలను నియంత్రిస్తుంది. అంతేకాదు వాటి బాధ్యతలను కూడా అత్యంత కీలకమైన వ్యక్తికి అప్పగించడం గమనార్హం.  

 ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఈ కొత్త చట్టం 2026 మే 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానుంది. ప్రధానంగా ఈ గేమింగ్ రంగాన్ని పారదర్శకం చేయడానికి, నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండేలా ఈ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అనే కొత్త నియంత్రణ సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు.   

ఎక్కువమంది బానిసయ్యే అవకాశం ఉన్న, ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లినా, పెద్ద ఎత్తున వినియోగదారులు  పాల్గొన్న గేమింగ్‌కు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి చేసే అధికారాన్ని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ రంగానికి ప్రధాన నియంత్రణ సంస్థగా OGAI నియమించబడింది. ఇది ఏ గేమ్ అయినా సుమోటాగా స్వీకరించగలదు, మూల్యాంకనం కూడా చేయగలదు.

online gaming new rules 2026 india online gaming act india ogai authority india gaming rules may 1 2026 indian gaming regulation update

