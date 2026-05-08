Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Operation Sindoor: 22నిమిషాల్లో మునీర్ తుస్సుమన్నది.. రఫేల్‌, బ్రహ్మోస్‌ దెబ్బకు పాక్‌ సుస్సుపోసుకుంది.. ఆ 22 నిమిషాల సీక్రెట్ తెలుసా?

Operation Sindoor: 22నిమిషాల్లో మునీర్ తుస్సుమన్నది.. రఫేల్‌, బ్రహ్మోస్‌ దెబ్బకు పాక్‌ సుస్సుపోసుకుంది.. ఆ 22 నిమిషాల సీక్రెట్ తెలుసా?

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 08, 2026, 08:41 AM IST|Updated: May 08, 2026, 08:41 AM IST

Operation Sindoor Anniversary: అణ్వాస్త్రాలు ఉన్న ఒక దేశంపై మరో అణ్వస్త్ర దేశం వైమానిక దాడులు చేయడం చరిత్రలో ఎప్పుడైనా చూశారా? ఊహించుకునేందుకే కష్టంగా ఉంది కదా. కానీ భారత్ ఆ అసాధ్యమైన పనిని సుసాధ్యం చేసింది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడితో భారత్ ను రెచ్చగొట్టిన పాకిస్తాన్ కు ఊహించని విధంగా గట్టిషాకిచ్చింది. అదే ఆపరేషన్ సింధూర్ రూపంలో. కేవలం 22 నిమిషాల వ్యవధిలోనే పాకిస్తాన్ గర్వాన్ని అణచివేసింది. ఆ దేశాన్ని లొంగిపోయేలా చేసిన ఈ ఆపరేషన్ వెనుకున్న అసలు కథ ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Over 50 fighter jets from Ambala and Adampur Air Bases1/7

పాక్ గడ్డ మీదున్న ఉగ్రవాద శిబిరాల్లో టెర్రరిస్టులు.. వారికి సపోర్ట్ చేసేవారు ప్రశాంతంగా గురకపెట్టి నిద్రిస్తున్న వేళ.. భారత్ లోని అంబాలా, అడంపూర్ ఎయిర్ బేస్  నుంచి 50కి పైగా యుద్ధ విమానాలు నిశ్శబ్దంగా గాల్లోకి లేచాయి. శత్రువు కన్నుతెరిచేలోపు భారత అమ్ములపొదిలోని బ్రహ్మాస్త్రం రాఫెల్ రంగంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. రాఫెల్ యుద్ధ విమానం బాంబుల వర్షం కురిపించడం షురూ చేసిన తర్వాతే పాకిస్తాన్ కు అసలు విషయం అప్పుడు అర్థమైంది. 

Sukhoi-30MKI alongside the Rafale2/7

రాఫెల్ తోపాటుగా సుఖోయ్ 30ఏంకేఐ కూడా ఈ దాడిలో పాల్గొన్నది. అయితే విధ్వంసానికి నాంది పలికింది మాత్రం రాఫెలే. దీనికితోడుగా రాఫెల్ మోసుకెళ్లిన స్కాల్స్ క్షిపణులు హామర్ ప్రిసిషన్ బాంబులు పాక్ శిబిరాలను నామరూపాలు లేకుండా ధ్వంసం చేశాయి. ఒక్కో స్కాల్ప్ క్షిపణ కాంక్రీట్ బంకర్లను చీల్చుతూ వెళ్లి పేలిపోతుంటే.. హామర్ బాంబులు పాకిస్తాన్ రాడార్ వ్యవస్థను పూర్తిగా నామరూపాలు లేకుండా చేశాయి. 

Pak Army Chief Munir Strikes Within Just 22 Minutes3/7

ఒక యుద్ధంలో రాఫెల్ ను భారత్ టెస్ట్ చేయడం కూడా ఇదే తొలిసారి. కేవలం 22 నిమిషాల్లోనే దాడులతో పాక్ ఆర్మీ చీఫ్ మునీర్ కూడా భయంతో బంకర్లో దాక్కున్నారంటే.. భారత్ ఎలాంటి బీభత్సం క్రియేట్ చేసిందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. టెర్రరిస్టుల స్థావరాలే  మాలక్ష్యమని భారత్ ప్రకటించినప్పటికీ.. పాకిస్తాన్ ప్రతీకారం తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేసింది. కానీ అక్కడున్న భారత్ గెలుపు గుర్రాలు ఆ పాచికలు పారకుండా అడ్డుకున్నాయి.

Akash Air Defense System, S-400. Mach 3 Jet Speed4/7

ఇక పాకిస్తాన్ ఎదురుదాడిని తిప్పికొట్టేందుకు భారత్ 4 ప్రధాన ఆయుధాలను రంగంలోకి దించింది. సుఖోయ్-30MKI, బ్రహ్మోస్ క్షిపణి, ఆకాశ్ రక్షణ వ్యవస్థ, ఎస్-400. మాక్ 3 జెట్ స్పీడ్ తో దూసుకెళ్లే బ్రహ్మోస్ క్షిపణులను అడ్డుకోవడం పాక్ రక్షణ వ్యవస్థల తరం కాలేదు. భూమి నుంచి సుఖోయ్ విమానాల నుంచి ప్రయోగించిన బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు పాక్‌లోని నూర్ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్, రహీం యార్ ఖాన్ ఎయిర్‌బేస్‌లను ధ్వంసం చేశాయి. రన్‌వేలపై భారీ గోతులు పడటమే కాకుండా, హ్యాంగర్లలో ఉన్న పాక్ యుద్ధ విమానాలు గాలిలోనే పేలిపోయాయి. వరుసగా పడుతున్న క్షిపణులను చూసి పాక్ పైలట్లు తమ విమానాలను వదిలేసి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి పరుగులు తీశారు.

PL-15 Missiles from China5/7

దిక్కుతోచని స్థితిలో పాకిస్థాన్ తన  యజమానులైన  చైనా, టర్కీలను సాయం కోరింది. చైనా నుంచి PL-15 క్షిపణులు, టర్కీ నుంచి అత్యంత ప్రచారం పొందిన TB-2 డ్రోన్లు వచ్చాయి. కానీ భారత సరిహద్దు దాటకముందే వాటిని  ఆకాశ్ రక్షణ వ్యవస్థ మట్టికరిపించింది.  

Our Indigenous Akash System with S-400 Radars6/7

ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ రక్షణ వ్యవస్థగా పేరున్న ఎస్-400 రాడార్లతో మన స్వదేశీ ఆకాశ్ వ్యవస్థను అనుసంధానించడం వల్ల, 600 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే శత్రువు కదలికలను భారత్ పసిగట్టింది. టర్కీ డ్రోన్లను భారత భూభాగంలోకి అడుగుపెట్టక ముందే కూల్చివేయడం ప్రపంచ రక్షణ రంగ నిపుణులను ఆశ్చర్యపరిచింది. ముఖ్యంగా 30 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే చైనా క్షిపణులను మన  ఆకాశ్  ధ్వంసం చేయడంతో, ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలన్నీ ఈ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఆయుధాన్ని కొనడానికి క్యూ కడుతున్నాయి.

A testament to the military might of the New India7/7

ఆపరేషన్ సింధూర్ కేవలం ఒక దాడి మాత్రమే కాదు. అది నవ భారత సైనిక శక్తికి నిదర్శనం. రష్యా, ఫ్రాన్స్ సాంకేతికతతో పాటు స్వదేశీ మేధస్సు కలిస్తే ఎంతటి విధ్వంసం సృష్టించవచ్చో ఈ ఆపరేషన్ నిరూపించింది. కేవలం 22 నిమిషాల్లో ఒక దేశం తన రక్షణ వ్యవస్థను కోల్పోయి.. ప్రపంచం ముందు లొంగిపోయేలా చేయడం భారత్‌కు మాత్రమే సాధ్యమైంది. అందుకే నేడు ప్రపంచం మొత్తం భారత  మేడ్ ఇన్ ఇండియా  సైనిక శక్తి వైపు ఆసక్తిగా చూస్తోంది.  

Tags:
Operation Sindoor Anniversary
Operation Sindoor
how India attacked
what was Operation Sindoor
Operation Sindoor Anniversary
How India Launched the Attack

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

వ్యాపారం, ఉద్యోగాల్లో కాసుల వర్షం.. లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల వారికి పండగే!

Lakshmi Narayana Rajayoga4 min ago
2

శత్రువుల స్థావరాల్లోకి దూరి కొడతాం.. ఆపరేషన్ సింధూర్ వార్షికోత్సవంలో LT జనరల్..

Operation Sindoor33 min ago
3

తమిళనాడులో కొనసాగుతున్న హైడ్రామా.. ప్రభుత్వ ఏర్పాటుపై నేడు క్లారిటీ..

Vijay Swearing Ceremony46 min ago
4

GATE స్కోర్ ఉందా? లేదా CBT ద్వారా వెళ్తారా? కోల్ ఇండియాలో 936 ఉద్యోగాల వేట మొదలు!

Coal India Management Trainee Notification 20261 hr ago
5

Bengal Governor: మమతకు బిగ్ షాక్.. పశ్చిమ బెంగాల్ అసెంబ్లీని రద్దు చేసిన గవర్నర్..

West Bengal Assembly Dissovels1 hr ago