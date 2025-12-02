English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Oppo A6x 5G Price: అద్భుతం.. చీప్‌ ధరకే బెస్ట్ Oppo A6x మొబైల్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Oppo A6x 5G Price: అద్భుతం.. చీప్‌ ధరకే బెస్ట్ Oppo A6x మొబైల్ లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ వివరాలు ఇవే!

Oppo A6x 5G Price In India: ఒప్పో నుంచి  త్వరలోనే A సిరీస్‌ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ లాంచ్‌ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ A6x 5G మొబైల్ పేరుతో విడుదల కాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Oppo A6x 5G Price In India Telugu News: ప్రముఖ మొబైల్ కంపెనీ ఒప్పో మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇది శక్తివంతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఒప్పో A6x 5G పేరుతో విడుదల చేసింది. దీనిని కంపెనీ మిడిల్‌ రేంజ్‌ బడ్జెట్‌లో అందుబాటులోకి తీసుకు వచ్చింది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
1 /5

ఈ ఒప్పో A6x 5G (Oppo A6x 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అద్భుతమైన బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది వివిధ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్‌లో లభిస్తోంది. మొదటి స్టోరేజ్‌ వేరియంట్‌ 4GB ర్యామ్‌, 64GB స్టోరేజ్‌తో కేవలం రూ.12,499కే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇక రెండవ వేరియంట్‌ (4GB+128GB) ధర రూ.13,499తో లభిస్తోంది. ఇక చివరి వేరియంట్‌ (6GB+128GB) వేరియంట్ ధర రూ.14,999తో లాంచ్‌ అయ్యింది.

2 /5

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మొత్తం రెండు (ఐస్ బ్లూ, ఆలివ్ గ్రీన్ ) కలర్ ఆప్షన్స్‌లో లభిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ Amazon, Flipkart, Oppo స్టోర్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది. ఇది ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ అవుట్‌లెట్‌లలో కూడా లభించబోతోంది. ఈ కామర్స్‌ కంపెనీల్లో కొనుగోలు చేసేవారికి మూడు నెలల నో-కాస్ట్ EMI ఆప్షన్స్‌ కూడా అదుబాటులో ఉన్నాయి.   

3 /5

Oppo A6x 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి దీర్ఘకాలికం వరకు బ్యాటరీ లైఫ్‌ను కూడా అందిస్తుంది. దీంతో పాటు 45W SUPERVOOC ఛార్జింగ్‌ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. దీని వల్ల ఏకంగా 30 నిమిషాల్లో 1 శాతం బ్యాటరీ నుంచి దాదాపు 41 శాతం వరకు బ్యాటరీని ఛార్జ్‌ చేస్తుంది. 

4 /5

ఈ (Oppo A6x 5G) స్మార్ట్‌ఫోన్‌ మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్‌ MediaTek Dimensity 6300 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన  ColorOS 15 పై రన్‌ అవుతుంది. ఇది  6.7-అంగుళాల డిస్‌ప్లేతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అలాగే 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో సపోర్ట్‌తో లభిస్తోంది. ఇది1570 × 720 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌ను కలిగి ఉంది. అంతేకాకుండా AI గేమ్‌బూస్ట్‌తో పాటు స్ప్లాష్ టచ్ వంటి ఫీచర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.   

5 /5

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన కెమెరా వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో 13MP వైడ్-యాంగిల్ లెన్స్‌ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఫ్రంట్‌ భాగంలో 5MP ఫ్రంట్ కెమెరాతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన బ్లూటూత్ 5.4తోపాటు USB టైప్-C కనెక్టివిటీ ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంటుంది. 

Oppo A6X 5G A6X 5G Oppo A6X Price Oppo A Oppo A6X 5G Launch

Next Gallery

Kajol Devgan: 50 యేళ్ల వయసులో వన్నె తరగని అందంతో జిగేల్ అనిపిస్తోన్న కాజోల్..లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..