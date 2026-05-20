OPPO F33 5Gపై భారీ డిస్కౌంట్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఏకంగా రూ.17,000 ధర తగ్గింపు.. వెంటనే కొనేయండి!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 20, 2026, 10:46 AM IST|Updated: May 20, 2026, 10:46 AM IST

Oppo F33 5g Massive Discount On Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో OPPO F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. వీటన్నింటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేస్తే భారీ తగ్గింపుతో దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.

Oppo F33 5g Massive Discount On Flipkart Telugu News: మార్కెట్‌లో ఒప్పో బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌కి అద్భుతమైన డిమాండ్‌ ఉంది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చే కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను చాలా మంది ఎంతో ఇష్టంగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని కంపెనీ ఎప్పటికప్పుడు అద్భుతమైన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. అయితే, ఇటీవలే విడుదలైన OPPO F33 5G మొబైల్‌కి కూడా మంచి డిమాండ్‌ ఉంది.
 

OPPO F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌

ఈ OPPO F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎన్నో రకాల ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.57 ఇంచుల Full HD+ AMOLED డిస్‌ప్లేను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 1080 x 2372 పిక్సెల్స్‌తో లభిస్తోంది. అలాగే ఇందులో AGC DT-STAR D+ డిస్‌ప్లే ప్రొటెక్షన్‌ కూడా లభిస్తోంది.  

ప్రాసెసర్‌

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MediaTek Dimensity 6360 Max ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది గేమింగ్‌తో పాటు మల్టీటాస్కింగ్‌కు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుందని కంపెనీ క్లైమ్‌ చేస్తోంది. ఇందులో కంపెనీ ఇందులో వర్చువల్ ర్యామ్ ఫీచర్ కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఆండ్రాయిడ్ 16 (Android 16) ఆధారిత ColorOS ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌ను కూడా అందిస్తోంది.   

50 MP ప్రధాన కెమెరా

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యుల్‌ లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇది డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. వెనకాలో 50 MP ప్రధాన కెమెరాతో పాటు అదనంగా 2 MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ కూడా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఫ్రంట్‌ భాగంలో సెల్ఫీల కోసం 16 MP కెమెరాను కూడా అందిస్తున్నారు. 

భారీ బ్యాటరీ

ఈ మొబైల్‌లో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన  7000 mAh భారీ బ్యాటరీని కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా దీనికి తోడు 80W SuperVOOC ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అలాగే ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, ఫేస్ అన్‌లాక్, 5G కనెక్టివిటీ, డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్‌ను కూడా అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా అనే రకాల ప్రత్యేకమైన  గూగుల్ జెమిని ఆధారిత AI ఫీచర్లు కూడా లభించడం విశేషం..  

MRP ధర

ప్రస్తుతం మార్కెట్‌లో ఈ  OPPO F33 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ MRP ధర రూ.48,999 కాగా.. దీనిని ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 35 శాతం వరకు స్పెషల్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.31,999కే పొందవచ్చు. ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి దాదాపు రూ.17,000 వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.  

బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా Flipkart Axis, Flipkart SBI, ICICI, HDFC బ్యాంక్‌లకు సంబంధించి క్రెడిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించి పేమెంట్‌ చేసేవారికి ఏకంగా రూ.3 వేల తగ్గింపుతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించి పేమెంట్‌ చేస్తే రూ.15,150 బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ. 3 వేల లోపే దీనిని పొందవచ్చు.

