Oppo F35 Series Launch: త్వరలోనే మార్కెట్లోకి ఒప్పో F35 సిరీస్ లాంచ్ కాబోతోంది. దీనిని కంపెనీ వివిధ మోడల్స్లో విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన కలర్ ఆప్షన్స్తో పాటు అద్భుతమైన డిజైన్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
Oppo F35 Series Launch In Telugu: చైనాకు తయారీ స్మార్ట్ఫోన్ కంపెనీ ఒప్పో భారత మార్కెట్లోకి కొత్త మొబైల్ సిరీస్ను విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైంది. దీనిని కంపునీ ఒప్పో F35 సిరీస్ పేరుతో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతోంది. దీనికి సంబంధించిన ఫీచర్స్, స్పెషిఫికేషన్స్ వివరాలు ఇటీవలే లీక్ అయ్యాయి. ఈ సిరీస్లో భాగంగా స్టాండర్డ్ మోడల్తో పాటు ఒప్పో F35 ప్రో ఫోన్ కూడా అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
త్వరలోనే మార్కెట్లోకి విడుదల కాబోయే సిరీస్లో భాగంగా ఈ రెండు స్మార్ట్ఫోన్లు వేర్వేరు రియర్ ప్యానెల్ డిజైన్లను కలిగి ఉండే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. దీనిని కంపెనీ మొత్తం ఆరు కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి తీసుకు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీని డిజైన్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ సిరీస్లోని స్టాండర్డ్ మోడల్ సిల్వర్, పింక్తో పాటు పర్పుల్ కలర్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే ఒప్పో ఎఫ్35 ప్రో స్మార్ట్ఫోన్ ఆరెంజ్, లేత నీలంతో పాటు బ్రౌన్ కలర్ ఆప్షన్స్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒప్పో F35 మొబైల్ అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూల్తో అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. రెండు కెమెరాల పక్కన అద్బుతమైన గుండ్రని ఫ్లాష్ ఎలిమెంట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది.
ఒప్పో F35 సిరీస్ను కంపెనీ మొదట భారతదేశంలో విడుదల చేసి.. ఆ తర్వాత ఇతర అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదల చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మొబైల్కి సిరీస్కు సంబంధించిన టీజర్ను ఇప్పటికే కంపెనీ మన దేశంలో విడుదల చేసింది.. అయితే, ఈ సిరీస్ విడుదల తేదీని కంపెనీ అధికారికంగా వెల్లడించలేదు.. ఒప్పో F35, ఒప్పో A7 ప్రోతో పాటు ఒప్పో A7 ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్స్ లాంచ్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ మొబైల్ 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో ఫ్లాట్ AMOLED డిస్ప్లేలను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఒప్పో F35తో పాటు ఒప్పో F35 ప్రోలలో ఫ్రంట్ భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 50-మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ సిరీస్లోని బేస్ మోడల్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్పై అందుబాటులోకి రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే ఒప్పో F35 ప్రో మోడల్ మాత్రం స్నాప్డ్రాగన్ 4 జెన్ 5 చిప్సెట్ ప్రాసెసర్తో విడుదల చేసేందుకు కంపెనీ సిద్ధమైన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఒప్పో K14 లైట్ మొబైల్ను కంపెనీ సెప్టెంబర్ 16న భారత మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేసింది. ఈ మొబైల్ చాలా ప్రత్యేకమైన 6.75-అంగుళాల డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా యూనిసోక్ T7250 ప్రాసెసర్తో అందుబాటులోకి వచ్చింది.