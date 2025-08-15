English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OPPO K13 5G Price: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO K13 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.849కే.. ఇదే మంచి ఛాన్స్‌.. డొంట్‌ మిస్‌!

OPPO K13 5G Price Cut: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కృష్ణష్టమి సంద్భరంగా OPPO K13 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు భారీ ఎక్చేంజ్‌ బోనస్ కూడా లభిస్తోంది. అయితే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్‌ ఏంటో? ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

OPPO K13 5G Price Cut: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కృష్ణష్టమి సంద్భరంగా ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులోకి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌తో పాటు స్మార్ట్‌టీవీలు, ఫ్రిడ్జ్‌, వాషింగ్‌ మెషిన్స్‌ అత్యంత చీప్‌ ధరకే లభిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సమయంలో స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రీమియం ఫీచర్స్‌తో మార్కెట్‌లోకి అందుబాటులోకి వచ్చిన కొన్ని బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ భారీ డిస్కౌంట్‌తో లభిస్తున్నాయి.
 
ముఖ్యంగా OPPO బ్రాండ్‌కి సంబంధించిన మొబైల్స్‌ ఈ సమయంలో భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తున్నాయి. అలాగే ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌ ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌పై ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, ఈ బ్రాండ్‌లో ఏ మొబైల్ అత్యంత తగ్గింపుతో లభిస్తుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..  

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO K13 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ కృష్ణష్టమి సందర్భంగా భారీ తగ్గింపుతో లభిస్తోంది. ఇది మార్కెట్‌లోకి అద్భుతమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది 6.67 అంగుళాల AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 20Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో పాటు 1200 నిట్స్ వరకు పీక్ బ్రైట్‌నెస్ సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది.   

ఈ OPPO K13 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 చిప్‌సెట్ ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది 7000mAh భారీ బ్యాటరీతో పాటు 80W సూపర్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఎంతో శక్తివంతమైన బ్యాక్‌ సెటప్‌లో 50MP ప్రధాన కెమెరా + 2MP సెకండరీ సెన్సార్ కెమెరాలు లభిస్తున్నాయి.  

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఫ్రంట్‌ భాగంలో 16MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. ఇది Android 15 ఆధారిత ColorOS 15 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ప్రత్యేకమైన 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C పోర్ట్ వంటి కనెక్టివిటీలను కూడా కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ఇన్-డిస్‌ప్లే ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్‌ కూడా లభిస్తోంది.   

ప్రస్తుతం ఫ్లిఫ్‌కార్ట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ రెండు స్టోరేజ్‌ వేరియంట్స్‌లో అందుబాటులో ఉంది.. మొదటిది 8GB ర్యామ్ + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర రూ.17,999తో పాటు 8GB ర్యామ్ + 256GB స్టోరేజ్ వేరియంట్‌లో ధర రూ.19,999తో లభిస్తోంది. ఇక మార్కెట్‌లో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ అసలు ధర వివరాల్లోకి వెళితే, MRP రూ.24,999 కాగా.. 20 శాతం ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.19,999కే అందుబాటులో ఉంది.  

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అత్యంత తగ్గింపు ధరకే పొందాలనుకుంటే బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌తో పాటు ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా వినియోగించవచ్చు. ఈ ఆఫర్‌లో భాగంగా Flipkart Axis Bank, ఇతర ఏ బ్యాంక్‌లకు సంబంధించిన క్రెడిట్‌, డెబిట్‌ కార్డ్‌లను వినియోగించైన రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు పొందవచ్చు. అలాగే ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌ వినియోగించేవారికి రూ.19,150 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. ఇక ఈ ఆఫర్స్‌ అన్ని పోనూ రూ.849లోపే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ సొంతం చేసుకోవచ్చు.  

