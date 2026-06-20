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Fathers Day స్పెషల్ ఆఫర్.. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సగం ధరకే 7000mAh బ్యాటరీ OPPO K14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్!

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 20, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:03 PM IST

Oppo K14 5g Flipkart Offer: ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO K14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ అత్యంత చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసే వారికి ఎన్నో రకాల బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ పొందవచ్చు. ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా స్పెషల్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
 

Oppo K14 5g Flipkart Offer News: ఎప్పటినుంచో మీరు కూడా Fathers Day సందర్భంగా మీ నాన్నకి మంచి ఏదైనా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా? ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఒప్పో బ్రాండ్ కు సంబంధించిన మొబైల్స్ ఇప్పుడు అత్యంత తక్కువ ధరలో లభిస్తున్నాయి. ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా మరికొన్ని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ బ్రాండ్ లో ఏ మొబైల్ అత్యంత తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Father's Day Offers1/6

చీప్ ధరకే..

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO K14 5G మొబైల్ చాలా చీప్ ధరకే లభిస్తుంది. దీనిని ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా కొనుగోలు చేసే వారికి అదనంగా బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తూ ఉన్నాయి. అయితే, ఈ మొబైల్ గత మోడల్స్ కంటే ఎన్నో ఫీచర్లతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రీమియం కెమెరా సెటప్ ను కలిగి ఉంటుంది.   

Oppo K14 5g Flipkart Offers2/6

ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్..

ఇక ఈ OPPO K14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. OPPO K14 5G మొబైల్ ఎన్నో అద్భుతమైన ఫీచర్స్ ను కలిగి ఉంటుంది.. ఇది మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 7000 mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి రావడం విశేషం. దీంతోపాటు 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అలాగే బ్యాటరీ ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే సాధారణ వినియోగదారులకు దాదాపు మూడు రోజులపాటు బ్యాటరీ లైఫ్ అందిస్తుంది.   

Best Gift News For Oppo K14 5g 3/6

LCD స్క్రీన్‌..

ఈ OPPO K14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన ఇతర వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.75 ఇంచుల HD+ LCD స్క్రీన్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ కలిగి ఉండడం కారణంగా ఎండలో కూడా ఎంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది. అలాగే ఇది 1125 nits పీక్ గరిష్ట బ్రైట్నెస్ సపోర్ట్ తో లభిస్తోంది. దీంతోపాటు ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. 

Oppo K14 News4/6

సెన్సార్ కెమెరా..

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కు సంబంధించిన వెనక భాగం వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది ఎంతో అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. వెనక భాగంలో చాలా ప్రత్యేకమైన 50 MP మెయిన్ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా అదనంగా  2 MP డెప్త్ సెన్సార్ కెమెరా సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇక ఫ్రంట్ భాగంలో 8 MP కెమెరా లభిస్తోంది.   

Oppo K14 5g Specifications5/6

రూ.1,000 డిస్కౌంట్..

ఇక ఈ OPPO K14 5G మొబైల్‌కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే మార్కెట్లో దీనిని కంపెనీ MRP ధర రూ.25,999 లకు విక్రయిస్తోంది.. అయితే, దీనిని ఇప్పుడే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసే వారికి 23 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.19,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా భారీగా క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో భాగంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ అనుసంధాన ఎస్బిఐ బ్యాంకు తోపాటు యాక్సిస్ బ్యాంకులకు సంబంధించిన క్రెడిట్ కార్డులను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.1,000 డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.  

Oppo K14 5g Flipkart Offer6/6

ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్..

అదేవిధంగా అదనంగా దీనిని ఎక్స్చేంజ్‌ బోనస్ ఆఫర్ ను వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి దాదాపు రూ.9,000 వేల వరకు అదనపు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కేవలం రూ.10 వేల లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అయితే, ఈ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ అనేది స్మార్ట్‌ఫోన్‌ కండిషన్‌ను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు ఎక్స్చేంజ్ చేసే మొబైల్ కండిషన్ బాగుంటేనే.. ఇంత మొత్తంలో తగ్గింపు ధర పొందవచ్చు..  

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