Oppo K14x 5g Massive Discount On Amazon: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే మంచి స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి అమెజాన్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ను అందిస్తూ వస్తోంది. ముఖ్యంగా OPPO K14x 5G మొబైల్పై ఊహించని డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసేవారికి వేరీ చీప్ ధరకే దీనిని సొంతం చేసుకోవచ్చు.. అయితే, అమెజాన్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై లభిస్తున్న ఆఫర్స్ ఏంటో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్కి సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది చాలా ప్రత్యేకమైన 6.75 ఇంచుల HD+ LCD పంచ్-హోల్ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ వల్ల స్క్రోలింగ్తో పాటు గేమింగ్ చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది. ఇది 1125 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్తో రావడం వల్ల ఎండలో కూడా స్క్రీన్ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
ఈ OPPO K14x 5G మొబైల్లో కంపెనీ MediaTek Dimensity 6300 (6nm) ఆక్టా-కోర్ 5G ప్రాసెసర్ను అందిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ బడ్జెట్ ధరలో మల్టీటాస్కింగ్తో పాటు చిన్న చిన్ని గేమ్స్ అడేందుకు ఎంతగానో సహాయపడుతుంది. ఈ మొబైల్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారిత ColorOS 15 పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా మోస్ట్ పవర్ఫుల్ 6500 mAh భారీ బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది.
ఈ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ను కూడా అందిస్తోంది. ఈ మొబైల్ వెనక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది ఎంతో శక్తివంతమైన 50 MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు 2 MP మోనోక్రోమ్ సెన్సార్ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ఫ్రంట్ భాగంలో అద్భుతమైన 5 MP ఫ్రంట్ కెమెరా అందించారు.
ప్రస్తుతం ఈ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ వివిధ వేరియంట్స్తో పాటు ధరల్లో అందుబాటులో ఉంది. మార్కెట్లో 4GB RAM + 64GB వేరియంట్ ధర MRP రూ.19,999తో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, దీనినే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ అమెజాన్లో కొనుగోలు చేసేవారికి 26 శాతం వరకు ఫ్లాట్ తగ్గింపుతో కేవలం రూ.14,749కే సొంతం చేసుకోవచ్చు.. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
బ్యాంక్ ఆఫర్స్లో భాగంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను Amazon Pay ICICI బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్తో పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.400 వరకు స్పెషల్ క్యాష్బ్యాక్ కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా Flipkart వంటి సైట్లలో కొనుగోలు చేసేవారికి SBI, Axis, HDFC, ICICI బ్యాంక్ కార్డ్లను వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే దాదాపు రూ.700 వరకు తగ్గింపు కూడా లభిస్తోంది.
అదేవిధంగా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై కంపెనీ ఎక్చేంజ్ ఆఫర్స్ కూడా అందిస్తోంది. ఈ ఆఫర్లో భాగంగా మీరు వినియోగిస్తున్న ఏదైన పాత స్మార్ట్ఫోన్ను ఎక్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండీషన్ను బట్టి దాదాపు రూ.13,850 వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ మొబైల్ కేవలం రూ. 1,500 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు. ఇవే కాకుండా ఈ మొబైల్పై ఇతర స్పెషల్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.