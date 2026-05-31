OPPO K14x 5G Massive Discount on Flipkart: ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో OPPO K14x 5G మొబైల్ అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్తో లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి భారీ తగ్గింపు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.. అయితే, వీటన్నింటికీ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
OPPO K14x 5G Massive Discount on Flipkart News: మంచో మంచి ఒప్పో మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే, మీకు సమయం రానే వచ్చేసింది ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఒప్పో మొబైల్ పై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ఈ బ్రాండ్కు సంబంధించిన కొన్ని మోడల్స్ వెరీ చీప్ ధరలో లభిస్తున్నాయి.. కొన్నిటిపై అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రస్తుతం ఫ్లిప్కార్ట్లో OPPO K14x 5G మొబైల్ అద్భుతమైన ఆఫర్స్తో అందుబాటులో ఉంది. ఇది మొత్తం మూడు స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్లో అందుబాటులో ఉంది. ఇక 4GB RAM + 64GB స్టోరేజ్ కలిగిన వేరియంట్ సుమారు రూ.14,749 ధరతో అందుబాటులో ఉంది. 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ కలిగిన రెండవ వేరియంట్ సుమారు రూ.14,999తో లభిస్తోంది. 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మూడవ వేరియంట్ సుమారు రూ.16,999 అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..
ప్రస్తుతం బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ ధర మార్కెట్లో MRP రూ. 19,999 కాగా.. ఇప్పుడే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి 25 శాతం తగ్గింపుతో కేవలం రూ.14,999 లోపే పొందవచ్చు. ఇవే కాకుండా అదనంగా బ్యాంకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన ఆఫర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఫ్లిప్కార్ట్ అనుసంధాన ఆక్సిస్ బ్యాంకుతో పాటు ఎస్బిఐ బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డు వినియోగించి పేమెంట్ చేస్తే రూ.700 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ పై అదనంగా ఫ్లిప్కార్ట్ ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా అందిస్తోంది. దీనిని వినియోగించాలనుకునే వారు తప్పకుండా మీ దగ్గర ఉన్న పాత స్మార్ట్ఫోన్ ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే దాని కండిషన్ను బట్టి గరిష్టంగా రూ.13 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ కేవలం రూ.1,999 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..
ఇక ఈ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంత 6500mAh మెగా బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది అంతేకాకుండా 45W SUPERVOOC ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీనివల్ల ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ కి ఛార్జింగ్ సూపర్ ఫాస్ట్ గా ఎక్కుతుంది. అలాగే ఇది ఎంతో అద్భుతమైన 6.75 ఇంచుల HD+ IPS LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. స్మూత్ స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ కోసం 120Hz రీఫ్రెష్ రేట్, 1125 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ ఇందులో అందించారు.
అలాగే ఈ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన MediaTek Dimensity 6300 5G ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. రోజువారి పనులతో పాటు మల్టీ టాస్కింగ్ కూడా చాలా సాఫీగా సాగిపోతుంది.. ఇక ఈ మొబైల్ లేటెస్ట్ Android 15 ఆధారిత ColorOS 15 సాఫ్ట్వేర్పై రన్ అవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్తో అందుబాటులో ఉంది..