Oppo K14x 5g Price Cut: అత్యంత తక్కువ ధరలోనే ఒప్పోలు మంచి మొబైల్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇది మీకోసమే.. ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఈ బ్రాండ్కి సంబంధించిన మొబైల్ అత్యంత చీప్ దరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని మోడల్స్పై స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉండడమే కాకుండా అదనంగా ఎక్స్చేంజ్ బోనస్ ఆఫర్ కూడా లభిస్తోంది. దీనిని వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి భారీ తగ్గింపుకే పొందవచ్చు.
OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్కు సంబంధించిన ఫీచర్స్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఈ మొబైల్ ఎంతో అద్భుతమైన 6.75 అంగుళాల HD+ LCD డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది.. అంతేకాకుండా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1125 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6300 (MediaTek Dimensity 6300) ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్పై రన్ అవుతుంది.
అలాగే ఈ OPPO K14x 5G మొబైల్ వెనుక భాగంలో అద్భుతమైన కెమెరా మాడ్యూలు కలిగి ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీని వెనక భాగంలో 50MP మెయిన్ కెమెరాతో పాటు చాలా ప్రత్యేకమైన 2MP మోనో కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 5MP సెల్ఫీ కెమెరాతో అందుబాటులో ఉంది. అలాగే ఈ కెమెరాల్లో భాగంగా ఎన్నో రకాల ఫిల్టర్స్ ఆప్షన్ అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక ఈ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ చాలా ప్రత్యేకమైన భారీ 6500mAh బ్యాటరీతో అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంతేకాకుండా ప్రత్యేకంగా 45W SuperVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా లభిస్తుంది. దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ 15 (ColorOS 15) ఆపరేటింగ్ సిస్టం కలిగి ఉంటుంది. అలాగే సైడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, IP64 రేటింగ్ సపోర్టుతో అందుబాటులో ఉంది.
ఇక ఈ OPPO K14x 5G మొబైల్కు సంబంధించిన ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. బేస్ వేరియంట్ అసలు ధర మార్కెట్లో రూ.19,999 కాగా.. ఇప్పుడే ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుగోలు చేసే వారికి ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.12 వేల లోపే అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు అదనంగా ఎన్నో రకాల బ్యాంక్ ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ముఖ్యంగా ఈ OPPO K14x 5G స్మార్ట్ఫోన్ను SBI, HDFC లేదా ICICI బ్యాంక్ కార్డ్లను వినియోగించి కొనుగోలు చేసే వారికి ఏకంగా రూ.1,500 వరకు డిస్కౌంట్ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ స్మార్ట్ఫోన్పై ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ ఆఫర్ను వినియోగించి కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు ఏదైనా మొబైల్ ఎక్స్చేంజ్గా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇలా చేస్తే ఏకంగా రూ.10 వేల వరకు బోనస్ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు కేవలం రూ.2 వేల లోపే పొందవచ్చు.