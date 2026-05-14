OPPO Reno14 5Gపై ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో భారీ ఆఫర్.. రూ.6,000 ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్, ఫీచర్లు అదిరిపోయాయి!

Written ByDharmaraju DhurishettyUpdated byDharmaraju Dhurishetty
Published: May 14, 2026, 11:06 AM IST|Updated: May 14, 2026, 11:06 AM IST

Oppo Reno14 5g Massive Discount: ప్రముఖ ఈ కామర్స్‌ కంపెనీ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO Reno14 5Gపై అదిరిపోయే డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీనిని ఇప్పుడే కొనుగోలు చేసేవారికి చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. దీనిపై అదనంగా బ్యాంక్‌ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి. 

Best 5g Phone Offers

ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో OPPO Reno14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ చాలా చీప్‌ ధరకే లభిస్తోంది. ముఖ్యంగా దీనిపై ఎన్నో రకాల ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్‌ ఆఫర్స్‌ లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇది ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్స్‌ను కలిగి ఉంది. ఇందులో చాలా ప్రత్యేకమైన డిస్ల్పేతో పాటు బ్యాటరీ కూడా లభిస్తోంది.   

Oppo Reno 14 Price In India

ఈ OPPO Reno14 5G స్మార్ట్‌ఫోన్‌ 6.59-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ సపోర్ట్‌తో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో కంపెనీ ఎంతో శక్తివంతమైన మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 (MediaTek Dimensity 8350) ప్రాసెసర్‌ను అందిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది 256 జిబి ఇంటర్నల్‌ స్టోరేజ్‌తో అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది వెనుక భాగంలో ఎంతో శక్తివంతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది.       

Oppo Reno 14 Price

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వెనక భాగంలో ఉన్న కెమెరాకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇది 50MP ప్రధాన కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా 50MP టెలిఫోటో, 3.5x జూమ్‌ కెమెరాను కలిగి ఉంటుంది. అలాగే ఇది అదనంగా 8MP Ultra-Wide కెమెరాను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవే కాకుండా ఫ్రంట్‌ భాగంలో 50 MP సెల్ఫీ కెమెరా కూడా లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా 6000 mAh సిలికాన్ కార్బన్ బ్యాటరీని కూడా అందిస్తోంది.   

Oppo Reno 14 News

ఇది చాలా పవర్‌ఫుల్‌ 80W SUPERVOOC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా Android 15 ఆధారిత ColorOS 15 ఆపరేటింగ్‌ సిస్టమ్‌తో వస్తోంది. అదే విధంగా  స్క్రీన్ రక్షణ కోసం కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 7i ప్రొటక్షన్‌ను కూడా అందిస్తోంది. ఇవే కాకుండా అదనంగా ఎన్నో రకాల ఫీచర్స్‌ అందుబాటులో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..  

Oppo Reno 14

ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌పై ఉన్న ధర వివరాల్లోకి వెళితే.. దీని MRP ధర రూ.42,999 కాగా.. ఇప్పుడే దీనిని ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో కొనుగోలు చేసేవారికి ఏకంగా 14 శాతం వరకు ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో కేవలం రూ.36,999 లోపే లభిస్తుంది. అంటే దీనిపై ఏకంగా దాదాపు రూ.6 వేల వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. ఇవే కాకుండా దీనిపై బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆఫర్స్‌ కూడా లభిస్తున్నాయి.  

Oppo Reno 14 5g

ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారు Flipkart Axis బ్యాంక్‌ క్రెడిట్ కార్డ్‌తో పేమెంట్‌ చేస్తే ఏకంగా రూ.2 వేల వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. అదేవిధంగా ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ SBI బ్యాంక్‌ క్రెడిట్‌ కార్డ్‌ను వినియోగిస్తే కూడా ఇదే తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఇక ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను ఎక్చేంజ్‌ ఆఫర్‌తో కొనుగోలు చేస్తే ఏకంగా రూ.15,950 వరకు బోనస్‌ లభిస్తుంది. దీంతో మీరు ఈ మొబైల్‌ కేవలం రూ. 21,049 లోపే సొంతం చేసుకోవచ్చు..  

