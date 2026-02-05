English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vivo V70 సిరీస్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ ఇవే!

Vivo V70 సిరీస్‌ త్వరలోనే లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌, స్పెషిఫికేషన్స్‌ ఇవే!

Vivo V70 Launch: మార్కెట్లోకి Vivo కంపెనీ అద్భుతమైన మొబైల్ సిరీస్‌ను విడుదల చేయబోతోంది. దీనిని కంపెనీ ప్రీమియం కెమెరా సెటప్‌తో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Vivo V70 Launch Date In India: భారతదేశంలో వివో కంపెనీ తమ సరికొత్త V సిరీస్ మొబైల్ ను మార్కెట్ లోకి విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటికే ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించిన లాంచ్ తేదీని కూడా కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనిని కంపెనీ వివో V70, V70 ఎలైట్ పేర్లతో అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇది అద్భుతమైన కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ప్రీమియం లుక్కుతో విడుదల కాపోతోంది. ఇప్పటికే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌కి సంబంధించిన బుకింగ్ వివరాలను ప్రముఖ ఈ కామర్స్ కంపెనీలైన అమెజాన్‌తో పాటు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు. 
 
అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. వివో V70 సిరీస్‌లో కంపెనీ ZEISS-సర్టిఫైడ్ కెమెరా సిస్టమ్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.. ఇందులో ప్రధాన కెమెరా  50MP ZEISS టెలిఫోటో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. అలాగే ఇది 4K 60fps వీడియో రికార్డింగ్‌ సపోర్టును కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఫోటోగ్రఫీ కోసం ఎన్నో రకాల అద్భుతమైన ఫీచర్లు ఇందులో అందుబాటులో ఉన్నాయి.   

అలాగే ఈ కెమెరా ఫీచర్స్‌లో భాగంగా కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులోని Vivo V70 Elite స్మార్ట్‌ఫోన్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 8s Gen 3 ప్రాసెసర్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇది 16GB ర్యాంతో విడుదల కాబోతోంది. అంతేకాకుండా బేస్ బేరియంట్ Vivo V70 స్నాప్‌డ్రాగన్ 7 Gen 4 చిప్‌సెట్‌ను కలిగి ఉంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. 

ఇక ఈ రెండు స్మార్ట్‌ఫోన్స్ OriginOS 6పై రన్ కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇది Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టంపై పనిచేస్తుంది.. ఇక డిస్ప్లే పరంగా బేస్ వేరియంట్ మొబైల్ వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఇందులో కంపెనీ 6.59-అంగుళాల, 1.5K డిస్ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. దీంతోపాటు 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌కు సపోర్టును కూడా అందిస్తోంది.   

అలాగే ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ ఎంతో శక్తివంతమైన 6500mAh బ్యాటరీతో పాటు 90W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌ సపోర్టును కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొబైల్ సిరీస్ మొత్తం మూడు కలర్ ఆప్షన్స్‌లో అందుబాటులోకి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఈ మొబైల్ గత స్మార్ట్‌ఫోన్స్‌ కంటే చాలా అద్భుతమైన ప్రత్యేకమైన డిజైన్‌ను కలిగి ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.   

వివో V70 స్మార్ట్‌ఫోన్ చాలా ప్రీమియం ధరల్లో విడుదల కాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా దీని బేస్ వేరియంట్ రూ.40,000 నుంచి ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇక హై ఎండ్ వేరియంట్ రూ.55,000 ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ మొబైల్ సిరీస్ లు అందుబాటులోకి వస్తే ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.  

