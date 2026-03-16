K-POP Demon Hunters Win Oscar 2026: 98వ అకాడమీ అవార్డు (Oscar 2026) ల ప్రధానోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది. ప్రధానంగా లాస్ ఏంజిల్స్లోని డాల్బీ థియేటర్ వేదికగా ఈ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రముఖ హాస్య నటుడు కోనన్ ఒ బ్రియన్ ఈ షోకు హోస్ట్గా నిర్వహించారు. ఇక మన దేశం నుంచి ఏ చిత్రం ఫైనల్ వరకు వెళ్లలేదు.. కానీ గ్లోబల్ స్టార్ ప్రియాంక చోప్రా ఈ షోలో ప్రెజంటర్లలో ఒకరిగా ఉన్నారు. అయితే, ఈ అవార్డుల్లో అద్భుతమైన యానిమేటెడ్ ఫీచర్ చిత్రంగా 'డిమాన్ హంటర్స్' దక్కించుకుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్ ఆస్కార్ వేడుకల్లో సత్తా చాటింది. అద్భుతమైన యానిమేషన్ ఫీచర్ చిత్రంగా KPOP Demon Hunters కు అవార్డు వరించింది. 98వ అకాడమీ అవార్డు (Oscar 2026) ఉత్తమ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ చిత్రం కేటగిరీలో ఈ ఆస్కార్ వరించింది.
కొరియన్ ఫిలిం మేకర్ మాగీ కాంగ్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. సినిమా మొత్తంగా ఓ అమ్మాయిల బృందం పాప్ స్టార్లుగా రాణిస్తూనే.. రహస్యంగా రాక్షసులను వేటాడుతూ ఉంటారు. అందుకే 'డిమాన్ హంటర్స్' అని పేరు పెట్టారు.
వీళ్లు ఎలా రాణించగలిగారు? అసలు కథ ఏంటి? అనేది మొత్తం ఈ సినిమాలో చూడవచ్చు. మొత్తం యాక్షన్, ఫాంటసీ అంశాలతో రూపొందించారు. ఈ సినిమాలోని 'గోల్డెన్' అనే పాట కూడా రికార్డును ఇప్పటికే ఈ సినిమాకి గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డు దక్కింది.
ఇక అవార్డును అందుకున్న డైరెక్టర్ మాగీ కాంగ్ మాట్లాడుతూ ఈ అవార్డు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కొరియన్లకు అంకితం అంటూ ఆమె ప్రసంగం చేస్తూ తీవ్ర భావోద్వేగానికి కూడా లోయనయ్యారు.
ఈ చిత్రంలోని గోల్డెన్ సాంగ్ ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరు సంపాదించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనికి గ్రామీ అవార్డు కూడా వరించింది. తాజాగా ఒరిజినల్ సాంగ్ కేటగరీలో ఆస్కార్ అవార్డు కూడా దక్కించుకుంది. మొత్తంగా ఈ డిమాన్ హంటర్కు రెండు ఆస్కార్ అవార్డులు దక్కాయి.
ఇక ఆస్కార్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో 'వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్' నాలుగు ఆస్కార్ అవార్డులు దక్కించుకుంది. ఇక ఉత్తమ నటుడుగా 'సిన్నర్స్' సినిమాకు మైకేల్ బి జోర్డాన్ దక్కించుకోగా.. ఉత్తమ నటి జెస్సికా బక్లీ, ఉత్తమ డైరెక్టర్ పాల్ థామస్ అండర్సన్ (వన్ బ్యాటిల్ ఆఫ్టర్ అనదర్) సినిమాకు వరించింది.