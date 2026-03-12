English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Oscars 2026 nominees gift: ఆస్కార్ గెలవకపోయినా కోట్ల విలువైన బహుమతులు.. 2026 అవార్డ్స్‌లో కొత్త సంప్రదాయం!

Oscars 2026 nominees gift: ఆస్కార్ గెలవకపోయినా కోట్ల విలువైన బహుమతులు.. 2026 అవార్డ్స్‌లో కొత్త సంప్రదాయం!

Oscars 2026 gifts: ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన సినీ అవార్డ్స్‌గా ఆస్కార్ అవార్డ్స్‌ గుర్తింపు పొందాయి. ప్రతి ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చిన ఉత్తమ సినిమాలు, నటులు, సాంకేతిక నిపుణులను ఈ అవార్డులతో సత్కరిస్తారు. అయితే 2026 ఆస్కార్ అవార్డ్స్‌లో ఈసారి ఒక కొత్త సంప్రదాయం ప్రారంభమైంది.
1 /6

ఇప్పటివరకు ఆస్కార్ అవార్డు గెలిచినవారికి మాత్రమే ప్రత్యేక గౌరవం లభించేది. కానీ ఈసారి అవార్డు గెలవకపోయినా నామినేషన్ పొందినవారికి కూడా భారీ బహుమతులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ఈ విషయం ఇప్పుడు సినీ ప్రపంచంలో పెద్ద చర్చగా మారింది.

2 /6

ఈ ఏడాది 98వ అకాడమీ అవార్డ్స్ కార్యక్రమం మార్చి 15న అమెరికాలోని లాస్ ఏంజెల్స్‌లో ఉన్న డాల్బీ థియేటర్‌లో జరగనుంది. ఈ వేడుకలో నామినేషన్ పొందిన ప్రముఖ కళాకారులకు ప్రత్యేక గిఫ్ట్ బ్యాగ్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ బ్యాగ్ పేరు “ఎవ్రీవన్ విన్్స్” (Everyone Wins).  

3 /6

ఈ గిఫ్ట్ బ్యాగ్‌ను ‘డిస్టింక్టివ్ అసెట్స్’ అనే మార్కెటింగ్ సంస్థ అందిస్తోంది. ఈ బ్యాగ్ విలువ సుమారు 3.5 లక్షల డాలర్లు. భారత కరెన్సీలో ఇది దాదాపు 3 కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఉంటుంది. ఈసారి టాప్ 25 నామినీలకు ఈ లగ్జరీ గిఫ్ట్ బ్యాగ్ ఇవ్వనున్నారు.  

4 /6

ఈ గిఫ్ట్ బ్యాగ్‌లో చాలా ఖరీదైన బహుమతులు ఉన్నాయి. ఫిన్లాండ్‌లోని ఆర్క్టిక్ ప్రాంతంలో ఉన్న విల్లాలో నార్తర్న్ లైట్స్ చూడడానికి ప్రత్యేక ట్రిప్ అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఇబిజా, కోస్టారికా, శ్రీలంక వంటి ప్రసిద్ధ టూరిస్ట్ ప్రాంతాల్లో లగ్జరీ రిసార్ట్‌లలో ఉచితంగా ఉండే వౌచర్లు కూడా ఇవ్వనున్నారు.

5 /6

అంతేకాకుండా బెవర్లీ హిల్స్‌లో ఉన్న ప్రముఖ డాక్టర్ వద్ద కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్రీ, లిపోసక్షన్ వంటి సర్జరీలకు సంబంధించిన కూపన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇంటి అలంకరణ కోసం సుమారు 91 లక్షల రూపాయల విలువైన ఇంటీరియర్ డిజైన్ ప్యాకేజ్ కూడా అందిస్తున్నారు. ఆధునిక కిచెన్ గాడ్జెట్స్ కూడా ఇందులో ఉంటాయి.

6 /6

ఇంకా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ గిఫ్ట్ బ్యాగ్‌లో విడాకుల న్యాయవాది ద్వారా ‘ప్రీనప్షియల్ అగ్రిమెంట్’ ప్యాకేజ్ కూడా ఇవ్వడం ప్రత్యేకం. అలాగే ఖరీదైన సువాసనలు, బ్రాండెడ్ బ్యాగ్స్, క్యావియర్ వంటి లగ్జరీ ఉత్పత్తులు కూడా ఉన్నాయి. అయితే ఈ బహుమతులను అకాడమీ సంస్థ అధికారికంగా ఇవ్వడం లేదు. ప్రచార కార్యక్రమాల కోసం ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ఈ బహుమతులను అందిస్తోంది. అయినప్పటికీ ఆస్కార్ అవార్డ్స్ గెలవకపోయినా నామినేషన్ పొందిన కళాకారులకు ఈ భారీ గిఫ్ట్‌లు ఆనందాన్ని ఇస్తాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Oscars 2026 Oscars 2026 nominees gift Oscars luxury gift bag Everyone Wins gift bag Oscars 2026 award ceremony Academy Awards 2026 Dolby Theatre Los Angeles Oscars

Next Gallery

Tamannaah Bhatia: ₹16.6 కోట్ల విలాసవంతమైన ఇంటిలో తమన్నా .. అరేబియా సముద్రం కనిపించే ఈ ఇల్లు సీక్రెట్స్ ఇవే..!