TG-SET 2025: పండగ వేళ అభ్యర్థులకు శుభవార్త.. తెలంగాణ సెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. డిటెయిల్స్..

Telangana set notification: ఉస్మానియా యూనివర్సీటీ కాలేజీల్లో ప్రొఫెసర్లు, లెక్చరర్లుగా అర్హత కోసం నిర్వహించే టీఎస్ సెట్ నోటిఫికేషన్ ను విడుదల చేసింది. దీంతో దసరా నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
ఉస్మానియా యూనీవర్సీటీ కాలేజీల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు, లెక్చరర్లుగా అర్హత సాధించడం కోసం నిర్వహించే టీఎస్ సెట్ నోటిషికేషన్ ను విడుదల చేసింది. ఈ ఎగ్జామ్ కు గాను.. అక్టోబర్ 10వ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. మొత్తంగా ఈ ఎగ్జామ్ కంప్యూటర్ ఆధారిత (CBT) విధానంలో డిసెంబర్ రెండో వారం నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. దీనిలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి.
పేపర్-1 లో 50 ప్రశ్నలు (100 మార్కులు), పేపర్-2 లో 100 ప్రశ్నలు (200 మార్కులు) ఉంటాయి.ముఖ్యంగా ఆయా విభాగాల్లో.. పీజీలో కనీసం 55 శాతం మార్కులు ఉన్నవారు ఈ ఎగ్జామ్ కు అర్హులుగా పేర్కొన్నారు. ఉన్నత విద్యారంగంలో స్థిరపడాలనుకునే ఇది గొప్ప అవకాశంగా చెప్పుకొవచ్చు.
దీని కోసం.. అక్టోబర్ 10వ తేదీ నుంచి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. పూర్తిస్థాయి నోటిఫికేషన్ రెండు, మూడు రోజుల్లో వెబ్సైట్లో అందుబాటులోకి వస్తుందని విశ్వవిద్యాలయం ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించింది.
అభ్యర్థులు ఆన్లైన్ ద్వారా మాత్రమే దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుంది. TG-SET 2025 పరీక్షలు కంప్యూటర్ ఆధారిత టెస్టు (CBT) పద్ధతిలో జరుగుతాయి.
డిసెంబర్ రెండో వారం నుంచి పరీక్షలు ప్రారంభం అవుతాయని ప్రెస్ నోట్లో వెల్లడించారు. ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వారు కూడా దీనికి అర్హులు. అదే విధంగా ఖచ్చితంగా పీజీలో యాభైశాతం మార్కులు సాధించి ఉండాలి.
పరీక్షలో మొత్తం మూడు గంటల వ్యవధిలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి. పేపర్-1 (జనరల్ పేపర్ ఆన్ టీచింగ్ అండ్ రిసెర్చ్ ఆప్టిట్యూడ్).. ఇందులో 50 ప్రశ్నలకు 100 మార్కులు కేటాయిస్తారు. పేపర్-2 (అభ్యర్థి పీజీ సబ్జెక్టు).. ఇందులో 100 ప్రశ్నలకు 200 మార్కులు ఉంటాయి. ఇది అభ్యర్థి ఎంచుకున్న సంబంధిత సబ్జెక్టుకు సంబంధించి ఉంటాయి.