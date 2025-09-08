English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

OTT Movies: ప్రైమ్‌లో రజనీకాంత్ 'కూలీ'.. ఈ వారం ఓటీటీల్లో విడుదల కానున్న సినిమాల లిస్టు ఇదే!

OTT Movies This Week: ఈ వారం కొన్ని కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు OTT ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో విడుదలవుతున్నాయి. OTT ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు పెరిగిన కొద్దీ.. వాటిలో విడుదలయ్యే సినిమాలు,సిరీస్ ల సంఖ్య నానాటికి పెరిగిపోతుంది. ప్రతివారం నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియో హాట్‌స్టార్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో సినిమాలు, సిరీస్‌లు విడుదలవుతున్నాయి. అయితే ఈ వారం (సెప్టెంబరు 8 - సెప్టెంబరు 15) ఓటీటీల్లో విడుదల కానున్న చిత్రాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహించిన 'కూలీ' చిత్రం రజనీకాంత్ నటించింది. ఈ చిత్రంలో సత్యరాజ్, శ్రుతి హాసన్, ఆమిర్ ఖాన్, ఉపేంద్ర, అనేక మంది ఇతర ప్రముఖులు కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 11న ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది.   

'బకాసుర రెస్టారెంట్' చిత్రం మలయాళంలో సెప్టెంబర్ 8న ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల కానుంది. ఇది తమిళం, తెలుగులో సెప్టెంబర్ 12న సన్ నెక్ట్స్‌లో విడుదల కానుంది.   

డిటెక్టివ్ ఉజ్వలన్ సెప్టెంబర్ 12న లయన్స్‌గేట్‌లో తమిళంతో పాటు ఇతర భాషలలో విడుదల కానుంది.   

సెప్టెంబర్ 9న.. So నుండి Su జియో హాట్‌స్టార్‌లో విడుదల అవుతుంది. Only Murders in the Building సీజన్ 4 జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఇంగ్లీష్‌లో విడుదల అవుతుంది. Honey Dont ప్రైమ్ వీడియోలో ఇంగ్లీష్‌లో, Dadami ప్రైమ్ వీడియోలో ఇంగ్లీష్‌లో, Kiss or Die జపనీస్ భాషలో Netflixలో, Weapons ప్రైమ్ వీడియోలో విడుదల అవుతాయి.   

సెప్టెంబర్ 10: సీన్ అండ్ హర్డ్ జియో హాట్‌స్టార్‌లో విడుదలైంది. చార్లీ షీన్ అని కూడా పిలుస్తారు, ప్రైమ్ వీడియోలో వెన్ ఫాలీస్ కమ్స్, ది డెడ్ గర్ల్స్ సిరీస్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదలయ్యాయి.   

సెప్టెంబర్ 12 OTT విడుదల: రాంబో ఇన్ లవ్-జియో హాట్‌స్టార్ సిరీస్ 'డు యు వాన్నా పార్టర్'-ప్రైమ్ వీడియో హిందీ సిరీస్ 'ది రాంగ్ పారిస్'-ఇంగ్లీష్ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది. 'వార్‌ఫేర్'-HBO మ్యాక్స్ ఇంగ్లీష్ చిత్రం యు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ కొరియన్ సిరీస్, నెట్‌ఫ్లిక్స్ రాడు రాడు క్వీన్స్-నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్ విడుదల కానున్నాయి. 

