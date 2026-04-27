OTT News: రాకాస, కేరళ స్టోరీ 2 సహా ఈ వారం OTTలో స్ట్రీమింగ్ కు రానున్న చిత్రాలు..

This Week Movies on OTT : ప్రతి శుక్రవారం థియేటర్స్ లో కొత్త చిత్రాలు ఎలా సందడి చేస్తుంటాయో.. అలాగే ప్రతి శుక్రవారం లేదా వీకెండ్ లో ఓటీటీలో కొత్త చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్ కు వస్తుంటాయి. ఫ్రైడే నే చాలా చిత్రాలు స్ట్రీమింగ్ చేస్తుంటారు. వీకెండ్ లో ఎక్కువ వ్యూవర్ షిప్ కోసం ఈ ట్రెండ్ నే ఫాలో అవుతున్నారు. తాజాగా ఈ వారం థియేటర్స్ తో నెట్ ఫ్లిక్స్,జీ5, జియో హాట్ స్టార్, అమెజాన్ ప్రైమ్  ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రాబోతున్న చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ ల విషయానికొస్తే.. 

 
Kerala Story 2.. The Kerala Story 2 : కేరళ స్టోరీ 2 చిత్రానికి కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ డైరెక్ట్ చేశారు. 2023లో వచ్చిన 'The Kerala Story' చిత్రానికి సీక్వెల్ అయిన ఈ సినిమాలో ఉల్కా గుప్తా, అదితి భాటియా, ఐశ్వర్య ఓఝా ముఖ్యపాత్రల్లో యాక్ట్ చేశారు.  స్ట్రీమింగ్ తేదీ: మే 1 - ZEE5 (Pic Courtesy: Instagram/Posters)  

స్ట్రెయిట్ టు హెల్.. స్ట్రెయిట్ టు హెల్ ఓ  బయోగ్రాఫికల్ డ్రామా సిరీస్. ఇందులో ఎరికా టోడా, జ్యోతిష్యురాలు కజుకో హోసోకి పాత్రలో నటించారు. స్ట్రీమింగ్ తేదీ: ఏప్రిల్ 27 (ఈ రోజు నుంచి) నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.  (Pic Courtesy: Instagram/Posters)

ది హౌస్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్.. ది హౌస్ ఆఫ్ స్పిరిట్స్ అనేది ఇసాబెల్ అల్లెండే నవల ఆధారంగా రూపొందించిన ఒక స్పానిష్ భాషా డ్రామా టీవీ మినీ-సిరీస్. ఈ సిరీస్ చిలీలోని ట్రూబా ఫ్యామిలీ  నాలుగు జనరేషన్స్  ప్రేమ తదితర అంశాలను ఈ సిరీస్ లో ఉండబోతుంది.  ఇందులో అల్ఫోన్సో హెర్రెరా, నికోల్ వాలెస్,  మరిబెల్ వెర్డూ నటించారు. స్ట్రీమింగ్ తేదీ: ఏప్రిల్ 29- అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Pic Courtesy: Instagram/Posters)

ఉందేఖీ సీజన్ 4.. ఉందేఖీ: ది ఫైనల్ బ్యాటిల్ (సీజన్ 4)కి ఆశిష్ ఆర్ శుక్లా డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ సిరీస్ అత్వాల్ ఫ్యామిలీలో  తీవ్రమవుతున్న యుద్ధం చుట్టూ తిరుగుతుంది.  దీనిని 'పాపజీ vs రింకు'గా అభివర్ణించారు. అదే సమయంలో, DSP బరుణ్ ఘోష్ (దిబ్యేందు భట్టాచార్య) న్యాయం కోసం తన అన్వేషణను కొనసాగిస్తుంటాడు. స్ట్రీమింగ్ తేదీ: మే 1 -  స్ట్రీమింగ్ SonyLIV (Pic Courtesy: Instagram/Posters)

వుథరింగ్ హైట్స్.. వుథరింగ్ హైట్స్ అనేది ఎమరాల్డ్ ఫెన్నెల్ రచించి, డైరెక్ట్  వహించిన ఒక రొమాంటిక్ పీరియడ్ డ్రామా చిత్రం. ఎమిలీ బ్రాంటె రాసిన 1847 నవల ఆధారంగా, 'ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి ఈ పుస్తకాన్ని చదివే నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు.  మార్గోట్ రాబీ, జాకబ్ ఎలోర్డి వరుసగా కేథరీన్ ఎర్న్‌షా, హీత్‌క్లిఫ్ పాత్రలలో నటించారు. స్ట్రీమింగ్ తేదీ: మే 1జియో హాట్‌స్టార్ (Pic Courtesy: Instagram/Posters)

రాకాస..  సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక హీరో, హీరోయిన్లుగా నిహారిక కొణిదెల నిర్మాణంలో మానస శర్మ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాకాస’ . ఈ సమ్మర్ లో మంచి హిట్ అందుకున్న ఈ సినిమా మే 1 నుంచి నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.  (Pic Courtesy: Instagram/Posters)

Glory.. 'Glory' అనేది పుల్కిత్ సామ్రాట్, దివ్యేందు శర్మ, సువిందర్ విక్కీ, అశుతోష్ రాణా, సయాని గుప్తా,  జన్నత్ జుబైర్ నటించిన ఒక స్పోర్ట్స్-క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. పుల్కిత్ కు OTTలో ఇదే ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్. హర్యానా బాక్సింగ్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ ఉత్కంఠభరితమైన, యాక్షన్-ప్యాక్డ్ డ్రామాలో అతను ఓ బాక్సర్ గా కనిపిస్తాడు. మే 1 నుంచి నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది.  (Pic Courtesy: Instagram/Posters)

Sai Pallavi: నేను అలా పబ్లిక్‌గా ఎమోషనల్ కాలేను.. ధైర్యం కావాలి: సాయిపల్లవి