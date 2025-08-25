Health Tips: కూరగాయలను ఎక్కువ సేపు ఇలా చేస్తే వాటిలోని పోషకాలు పోతాయా? నిపుణుల హెచ్చరిక తెలిస్తే షాకే..!!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cooked Vegetables: సాధారణంగా చాలా మందిలో ఒక సందేహం ఉంటుంది. కూరగాయలను ఎక్కువ సేపు ఉడికిస్తే ఏమౌతుంది. వాటిలోని విటమిన్లు, మినరల్స్ తగ్గుతాయా? కూరగాయలను ఉడికించకుండా..పచ్చిగానే తినడమే ఆరోగ్యానికి మంచిదా. లేదంటే వాటిని వండుకుని తినడం మంచిదా. వాస్తవానికి ఈ విషయం గురించి చాలా మంది దగ్గర స్పష్టమైన సమాచారం లేకపోవడంతో ఎవరి నమ్మాలో  తెలియని గందరగోళం ఉంటుంది. కానీ సైన్స్ చెప్పే నిజం కాస్త వేరుగా ఉంటుంది. అదేంటో చూద్దాం. 
కూరగాయల్లో విటమిన్లు, ఖనిజాలు సహజంగానే లభిస్తుంటాయి.వీటిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటిపోషకాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. కానీ ఇవి నీటిలో కరిగిపోయే గుణం కలిగి ఉంటాయి. అంటే మీరు కూరగాయలను ఎక్కువసేపు నీటిలో మరిగించినట్లయితే ఆ నీటిలోని ఈ పోషకాలు కలిసి పోతాయన్నమాట. ఇలాంటి సందర్భాల్లో వండిన కూరగాయలు తిన్న పూర్తిగా లాభం ఉండదని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.

 ఇదే కారణంగా సూప్స్, కూరలలో మరిగించిన నీటిని ఉపయోగిస్తే కొంతమేరకు ఆ పోషకాలు మళ్లీ శరీరానికి చేరుతాయని చెబుతున్నారు. కానీ కూరగాయలు వేరుగా మరిగించి ఆ నీటిని పారబోస్తే వాటిలోని విలువైన పోషకాలు చాలావరకు వృధాగా అవుతాయి.  అయితే అన్ని పోషకాలు వండేటప్పుడు తగ్గిపోవన్న విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నిజానికి కొన్ని విటమిన్లు వంటిన తర్వాత శరీరానికి బాగా శోచించబడతాయి.  

 ఉదాహరణకు టమాటాలో ఉండే లైకోపీన్ అనే పోషకం ఇది పచ్చిగా తింటే శరీరమంతా గ్రహించదు.  కానీ టమాటోను వండిన తరువాత లైకోపిన్ శరీరానికి సులభంగా లభిస్తుంది. అదేవిధంగా క్యారెట్ లో ఉండే బీటా కెరోటిన్ కూడా వండినప్పుడు ఎక్కువగా శరీరానికి అందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

అందుకే పచ్చివి తింటేనే ఆరోగ్యము.. వండితేనే పోషకాలు పోతాయి అని మాట పూర్తిగా నిజం కాదని చెప్పవచ్చు. కొన్ని కూరగాయలు పచ్చిగా తింటే ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది. మరికొన్ని వండితేనే శరీరానికి సరిగ్గా ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు అంటున్నారు. అయితే మీరు ఇక్కడ ఒక విషయం ఆలోచించవచ్చు. ఏ కూరగాయలు పచ్చిగా తినాలి. ఉదాహరణకు దోసకాయ, గాజర, బీట్రూట్, క్యాబేజీ వంటివి సలాడ్  రూపంలో తీసుకుంటే శరీరానికి పోషకాలు అందుతాయి.   

బంగాళాదుంప, వంకాయ, బెండకాయ, టమాటా, బచ్చలి కూర వంటివి వండి తిన్నప్పుడే వాటి ప్రయోజనం పూర్తిగా లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే కూరగాయలు వండే పద్ధతి ఇది చాలా ప్రభావం చూపిస్తుంది. మీరు కూరగాయలు ఎక్కువ సేపు మరిగిస్తే వేడిలో పోషకాలు చాలావరకు తగ్గిపోతాయి. కానీ వాటిని తక్కువగా ఉడికిస్తే ఎక్కువ లాభాలు పొందవచ్చు.  

నూనెలో ఎక్కువ వేయించినట్లయితే కూడా వాటి ఆరోగ్యకరమైన విలువ తగ్గుతుందని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి కూరగాయలను తక్కువ మంటపై తక్కువ సమయంలో వండడం చాలా ఉత్తమం. ఇంకొన్ని కూరగాయలు పచ్చిగా తింటే అంత మంచిది కాదు .ఉదాహరణకు బెండకాయ, వంకాయ, బంగాళదుంప వండకుండా తింటే శరీరానికి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల వాటిని తప్పనిసరిగా వండుకునే తినాలి. సలాడ్ లో  వేసే దోసకాయ, టమాట, క్యారెట్ పచ్చిగానే తింటే మంచిది.

ఆరోగ్యం పై నిజంగా శ్రద్ధ పెట్టేవారు ఒక పద్ధతి మాత్రమే అనుసరించకుండా వేరువేరు విధాలుగా తింటుండాలి. కొన్నిసార్లు సలాడ్ లా పచ్చిగా తినాలి. మరి కొన్నిసార్లు ఆవిరిలో లేదా తక్కువ మంటపై వండి తినాలి. ఇలా చేస్తే మీ శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని విటమిన్లు సరిగా అందుతాయని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. 

