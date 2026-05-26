/Padmini Ekadashi 2026: పద్మినీ ఏకాదశి ప్రభావం.. ఈ రాశులకు ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లతో పాటు సొంతింటి కల సాకారం.. మీరున్నారా..?..

Padmini Ekadashi lucky zodiac signs: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం పద్మీని ఏకాదశి శుభపరిణామంతో కొన్ని రాశులకు అనుకొని విధంగా శుభయోగాలు కల్గనున్నాయి. ముఖ్యంగా అధిక మాసంలో ఏకాదశి రావడం మరింత యోగ్యమైనదని పండితులు చెప్తున్నారు.
హిందు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఏకాదశి అనేది చాలా గొప్పదైన తిథి. శ్రీ మహా విష్ణువుకు అత్యంత ప్రీతికమైందని చెప్తారు.ప్రతి మాసంలో రెండు ఏకాదశి తిథులు వస్తాయి. ఈ క్రమంలో ఏకాదశి రోజున మనం చేసే పూజలు, వ్రతాలు,దాన ధర్మలు రెట్టింపు మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి. అందుకే చాలా మంది ఏకాదశి రోజు నదీస్నానాలు, దానధర్మాలు చేసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తారు.
మనం ఈసారి మే 27న పద్మీనీ ఏకదశిని జరుపుకుంటాం. అధిక మాసంలో పద్మినీ ఏకాదశి కలిసి రావడం చాలా శుభప్రదమైందని చెప్తారు. అయితే.. పద్మినీ ఏకాదశి బుధవారం రోజున వచ్చింది. దీని ప్రభావంద్వాదశ రాశులపై ఉంటుంది. అంతే కాకుండా కొన్ని రాశులకు గొప్ప శుభయోగాలు కల్గుతాయి. ఆ రాశులు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ రాశుల వారు కోర్టు కేసుల్లో విజయాలు సాధిస్తారు. రాదనుకున్న డబ్బు మీ సొంతమౌతుంది. విదేశాలకు వెళ్లే వారికి పాస్ పోర్ట్ సమస్యలు ఉండవు. ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగాల కోసం ప్లాన్ లు చేసుకునే వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి. రాజకీయాల్లో రాణిస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.
ఈ రాశుల వారికి కోరుకున్న అమ్మాయితో పెళ్లి నిశ్చయం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్లు లభిస్తాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో రాణిస్తారు. సోదరులో ఏర్పడిన వివాదాలు సమసిపోతాయి. పేరు, ప్రఖ్యాదులను పొందుతారు. భార్య తరపు ఆస్తులు సొంతమౌతాయి.
ఈ రాశుల వారు చాలా ఏళ్లుగా ఎదురు చూస్తున్న సొంతింటి కల సాకారం అవుతుంది. మీ వల్ల పది మందికి మేలు కలుగుతుంది. కోర్టు కేసుల్లో విజయాల్ని సాధిస్తారు. తండ్రితో ఏర్పడిన వివాదలు సమసిపోతాయి. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ట్రెండింగ్ లో మీరు పెట్టే వాటికి రెట్టింపు ఆదాయం వస్తుంది. రాజకీయాల్లో ఉన్న వారు గొప్ప పదవుల్ని అలంకరిస్తారు. (గమనిక - ఈ స్టోరీ పూర్తిగా నమ్మకం, విశ్వాసాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనికి జీ తెలుగు మీడియా బాధ్యత వహించదు..)