Babar Azam House: పాక్ క్రికెటర్ బాబర్ అజామ్ ఇల్లు చూశారా..! బాబోయ్ దిమ్మతిరిగేలా ఉందిగా..

Babar Azam House Inside Pics: పాకిస్థాన్ టీమ్ మాజీ కెప్టెన్, టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్మెన్ బాబర్ అజామ్కు లాహోర్లోని DHA ఫేజ్ 5లో విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. ఆధునిక హంగులు, క్లాసిక్ ఆర్కిటెక్చర్ కలయికతో ఉన్న ఈ లగ్జరీ ఇల్లు.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. బాబర్ అజామ్ లైఫ్ స్టైల్ గురించి తెలుసుకునేందుకు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ బాబర్ ఇంటి విశేషాలు గురించి తెలుసుకుందాం..
బాబర్ అజామ్ హౌస్ డిజైన్ను సాంప్రదాయ శైలిని ఆధునిక టచ్తో కలిపి.. అతని వ్యక్తిగత అభిరుచి, జీవన విధానాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఓ ప్రముఖ కంపెనీ డిజైన్ చేసింది.
ఈ ఇల్లు లాహోర్లోని DHA ఫేజ్ 5 అనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక ప్రాంతంలో ఉంది. హై సెక్యూరిటీ, హై-ఎండ్ లగ్జరీ ఇళ్లు, హై డిమాండ్ రియల్ ఎస్టేట్ కారణంగా ఇక్కడ ఎక్కువ మంది సెలెబ్రిటీలు నివాసం ఉంటున్నారు.
బాబర్ ఇంటి అంతర్గత నిర్మాణం విస్తారంగా.. ఓపెన్ ప్లాన్లో ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉండటంతో సహజ కాంతి ఇంట్లోకి నేరుగా పడుతుంది. విశ్రాంతికి అనువుగా రూపొందించారు.
బెడ్ రూమ్లో హార్డ్వుడ్ ఫ్లోర్, హై క్వాలిటీ ఫర్నిచర్, మినిమలిస్టిక్ డిజైన్ ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉన్నాయి. అంతర్జాతీయ లగ్జరీ ఇంటీరియర్ ట్రెండ్లను అనుసరిస్తూ సౌకర్యం, సరళతపై దృష్టి పెట్టారు.
ట్రోఫీ రూమ్ ఈ ఇంటిలో ప్రత్యేకంగా ఉంది. బాబర్ అజాం సాధించిన విజయాలను ప్రదర్శించే ఈ గది.. అతని కెరీర్కు గుర్తుగా నిలుస్తోంది. అవార్డులు, ట్రోఫీలతో వ్యక్తిగత మ్యూజియంలా ఉంటుంది.
లివింగ్ రూమ్లో చెస్టర్ఫీల్డ్ సోఫాలు, స్టైలిష్ కర్టెన్లు, ప్రత్యేకంగా ఎంపిక చేసిన డెకర్ ఐటమ్స్ ఏర్పాటు చేశారు. సంప్రదాయం, ఆధునికత కలగలిపిన డిజైన్తో ఈ ప్రదేశం ఎంతో బ్యూటీఫుల్గా ఉంటుంది.
ఇంట్లో విశాలమైన లాంజ్ ఏరియా ఉంది. ఇంటికి వచ్చిన అతిథులకు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు స్పెషల్గా డిజైన్ చేశారు. ప్రైవేట్ మీటింగ్స్కు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు.
బాత్రూమ్ డిజైన్ డార్క్ థీమ్తో ఆకట్టుకుంటుంది. ఇందులో రెయిన్ షవర్, పెద్ద బాత్టబ్ వంటి సదుపాయాలు ఉండటంతో స్పా తరహా అనుభూతిని ఇస్తుంది.
ఇక ఇంటి బయట భాగంలో అందంగా తోట ఉంది. పచ్చదనం, పూలతో నిండి ఉన్న ఈ ప్రదేశం ప్రశాంత వాతావరణాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది ఇంటి అందాన్ని పెంచడమే కాకుండా, బయటి వ్యక్తులకు కనిపించకుండా ప్రైవసీని కూడా అందిస్తుంది.