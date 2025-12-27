Pakistani Air Hostess Salary: పాకిస్తాన్లో ఎయిర్ హోస్టెస్లకు ఎంత జీతం చెల్లిస్తారో మీకు తెలుసా ? మన దగ్గర ఉన్న లాగా అక్కడి గగన సకులకు ప్రత్యేక అధికారులు ఉన్నాయా ? ఇంతకీ పాకిస్థాన్ ఎయిర్ హోస్టెస్ వేష భాషలు ఎలా ఉంటాయనేది అందరికీ ఆసక్తికర అంశమనే చెప్పాలి.
గత కొన్ని రోజులుగా, ఎయిర్లైన్ కంపెనీ PIA ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చలో ఉంది.పాకిస్తాన్ ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని ప్రయాణీకుల విమానయాన సంస్థ PIA (Pakistan International Airlines) పాకిస్థాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ లైన్స్ తాజాగా అమ్ముడైంది. ఈ కంపెనీని పాకిస్తాన్కు చెందిన హబీబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మొత్తం రూ. 4317 కోట్ల రూపాయలకు కొనుగోలు చేసింది.
తాజాగా ప్రశ్న ఏమిటంటే, ఈ ఎయిర్లైన్లోని ఎయిర్ హోస్టెస్ల జీతం ఎంత. PIA, ఎయిర్లైన్ కంపెనీ, గత కొన్ని రోజులుగా నష్టాల్లో ఉంది. ఈ కంపెనీకి కూడా చాలా అప్పులు కూడా చాలా ఉన్నాయి. అందుకే దీనిని విక్రయించాలని నిర్ణయించారు. ఈ కంపెనీని వేలం ద్వారా విక్రయించడం జరిగింది.
హబీబ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్ ఈ ఎయిర్ లైన్స్ ను కొనుగోలు చేసింది. ఈ ఎయిర్లైన్లోని ఫ్లైట్ అటెండెంట్ల జీతాలు వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, PIA ఎయిర్లైన్లో కొత్తగా నియమించబడిన ఫ్లైట్ అటెండెంట్ ప్రారంభ జీతం రూ. 80 వేల నుండి రూ. లక్ష 20 వేల పాకిస్తానీ రూపాయల మధ్య ఉంటుంది.
ఈ జీతం వారి ఎక్స్ పీరియన్స్ ఆధారంగా క్రమంగా పెరుగుతుంది. పాకిస్తాన్లోని ఫ్లైట్ అటెండెంట్లు అదే ఎయిర్ హెస్టెస్ లు ఇతర ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. వీటిలో గృహ భత్యం, వైద్య సౌకర్యాలు, ప్రయాణ భత్యాలు, బీమా వంటివి ఉన్నాయి. ఈ ప్రయోజనాలన్నీ కలిపితే, ఫ్లైట్ అటెండెంట్ నెలవారీ జీతం రూ. 5 లక్షల పాకిస్తానీ రూపాయలకు వరకు ఉంటుంది. పాకిస్తాన్ ఆర్థిక పరిస్థితిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, అక్కడ ఫ్లైట్ అటెండెంట్కు చెల్లించే జీతం చాలా ఎక్కువ అనే చెప్పాలి.
పాకిస్తాన్లోని ఇతర ప్రైవేట్ ఎయిర్లైన్ సేవలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, సెరీన్ ఎయిర్ ఎయిర్లైన్ కంపెనీలో ఫ్లైట్ అటెండెంట్ జీతం 70 వేల నుండి 1 లక్ష పాకిస్తానీ రూపాయలు ఉంది. ఎయిర్ బ్లూ కంపెనీలో అదే జీతం 65,000 నుండి 95,000 పాకిస్తానీ రూపాయలున్నట్టు సమాచారం.