English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Pakistan Flag: పాకిస్తాన్ జెండా రూపకర్త ఎవరో తెలుసా..? ఆకుపచ్చ రంగు వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే..!

Pakistan Flag: పాకిస్తాన్ జెండా రూపకర్త ఎవరో తెలుసా..? ఆకుపచ్చ రంగు వెనుక ఉన్న అసలు కారణం ఇదే..!

Pakistan Flag: 1947లో అప్పటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పోతా పోతా.. మన దేశాన్ని భారత్, పాకిస్థాన్ గా రెండు ముక్కలు చేసింది. పశ్చిమ పాకిస్థాన్, తూర్పు పాకిస్థాన్ గా ఉండేది. ప్రస్తుత తూర్పు పాకిస్థాన్ .. ఆ తర్వాత 1971లో స్వతంత్య్రం పొంది బంగ్లాదేశ్ గా రూపాంతరం చెందింది. మన కంటే ఒక రోజు ముందు ఆగష్టు 14న పాకిస్థాన్ స్వతంత్య్ర దేశంగా  ఏర్పడింది. ఇక ఈ దేశ పతాకాన్ని ఎవరు తయారు చేశారు ? పాకిస్థాన్ పతాకంలో ఆకుపచ్చ రంగు వెనక ఉన్న అసలు కారణం ఏమిటనే విషయానికొస్తే..
1 /5

Pakistan Flag Designer: పాకిస్తాన్ జాతీయ జెండా రూపకల్పన వెనుక ఒక చారిత్రక, మతపరమైన ప్రాముఖ్యత ఆధారంగా రూపొందించారు. పాకిస్తాన్ జాతీయ జెండా రూపకల్పన వెనుక సెసరేట్  చరిత్ర ఉంది. పాకిస్తాన్ జెండాను సయ్యద్ అమీర్-ఉద్దీన్ కేద్వాయి రూపొందించారు. ఆయన ప్రముఖ న్యాయవాదితో పాటు రాజకీయ కార్యకర్త. 

2 /5

ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే..ఈ జెండాను మొదట కుట్టిన వ్యక్తి ఢిల్లీకి చెందిన దర్జీ మాస్టర్ అఫ్జల్ హుస్సేన్ అని చెబుతుంటారు.జెండా యొక్క ముదురు ఆకుపచ్చ రంగు వెనుక పెద్ద అర్ధమే ఉంది. ఇది ప్రధానంగా పాకిస్తాన్‌లోని మెజారిటీ ముస్లిం సమాజంతో పాటు ఇస్లామిక్ సంప్రదాయాన్ని సూచిస్తుంది.

3 /5

ఈ డిజైన్ ఆల్-ఇండియా ముస్లిం లీగ్ జెండా నుండి ప్రేరణ పొంది రూపొందించారు. ఆకుపచ్చ రంగు కూడా శ్రేయస్సుతో పాటు ఆశ,  శాంతికి చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది.

4 /5

జెండాపై ఉన్న తెల్లటి గీతకు కూడా ప్రత్యేక అర్థం ఉంది. ఇది పాకిస్తాన్‌లోని క్రైస్తవులు, హిందువులు, సిక్కులు,  ఇతర మతపరమైన మైనారిటీలను సూచిస్తుంది. మైనారిటీల హక్కుల పరిరక్షణకు చిహ్నంగా తెలుపు రంగును జోడించారు. ప్రస్తుతం అక్కడ మైనారిటీలను నయానో భయానో బెదిరించి ఇస్లాంలోకి మార్చారు. ప్రస్తుతం అక్కడ మైనారిటీ పరిస్థితి అత్యంత దయనీయంగా ఉంది.  

5 /5

జెండాపై ఉన్న చంద్ర వంక దేశం యొక్క పురోగతి,  నిరంతరమైన శ్రేయస్సును సూచిస్తుంది. అదేవిధంగా, ఐదు కోణాల నక్షత్రం జ్ఞానంతో పాటు కాంతిని సూచించేలా రూపొందించారు. ఈ అంశాలు పాకిస్తాన్ భవిష్యత్తు కోసం కలలను ప్రతి రూపంగా రూపొందించారు. ప్రస్తుతం ఏ కలల కోసమే ఏర్పడిన పాకిస్థాన్ ప్రస్తుతం ప్రపంచ టెర్రరిజానికి కేంద్ర బిందువుగా మారింది. 

Pakistan Pakistan Flag Designer Syed Amiruddin Kedwaii Pakistan Flag Green Color Meaning Pakistan National Flag History All India Muslim League Flag International

Next Gallery

Rajayoga: త్వరలో 3 గ్రహాల కలయికతో అత్యంత శక్తివంతమైన రాజయోగం..! అదృష్టం పట్టబోతున్న రాశులు ఇవే..