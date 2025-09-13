Viral News: ఇదెం కక్కుర్తీరా నాయన.. సర్జరీ మధ్యలో వదిలేసి లేడీ నర్సుతో శృంగారంలో పాల్గొన్న డాక్టర్.. అసలు స్టోరీ ఏంటంటే..?

Pakistan doctor mating with nurse: సర్జరీ మధ్యలో వదిలేసి డాక్టర్ వాష్ రూమ్ కు అని వెళ్లాడు. ఎంత సేపైన రాకపోవడంతో మరో లేడీ నర్సుపక్కనే ఉన్న మరో ఆపరేషన్ థియేటర్ లోకి వెళ్లింది. ఇంతలో సదరు డాక్టర్ నర్సుతో సంభోగంలో పాల్గొనడం ఆమె చూసింది.
సాధారంగా సమాజంలో డాక్టర్లను దేవుళ్లుగా కొలుస్తారు. బాధితులు ఆస్పత్రులకు వచ్చి తమ రోగాలను నయం చేయాలని వేడుకుంటారు. దేవుడు జన్మనిస్తే వైద్యులు పునర్జన్మనిస్తాడని అందరు నమ్ముతుంటారు. అయితే.. కొంత మంది వైద్యులు రోగులకు ఎంతో ధైర్యం చెబుతూఅన్ని రకాల సమస్యల నుంచి రోగిని బైటపడేలా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. కానీ మరికొంత మంది మాత్రం పవిత్రమైన వైద్య వృత్తి లో ఉండి పాడుపనులు చేస్తు తమ వృత్తికే చెడ్డపేరు తీసుకొచ్చేలా ప్రవర్తిస్తారు. కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేసిన కూడా అందరికి చెడ్డపేరు వస్తుంది.
ఈ క్రమంలో బ్రిటన్లోని గ్రేటర్ మాంచెస్టర్లో జరిగిన ఘఠన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. టేమ్సైడ్ జనరల్ హాస్పిటల్లో పాకిస్తాన్ చెందిన 44 ఏళ్ల సుశీల్ అంజుమ్ సీనియర్ అనస్థటిక్ వైద్యుడు. 2023 సెప్టెంబర్ 16న ఆ హాస్పిటల్లో జరిగిన వరుసగా ఐదు సర్జరీల్లో ఆ డాక్టర్ పాల్గొన్నాడు.
ఆ రోజు మూడో సర్జరీగా ఒక వ్యక్తికి గాల్ బ్లాడర్ ఆపరేషన్ జరిగింది. అయితే సర్జరీ మధ్యలో డాక్టర్ సుశీల్ అంజుమ్ టాయిలెట్ కోసమంటూ 8 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకున్నాడు. రోగిని అబ్జర్వ్ చేయాలని అక్కుడున్న నర్సుకు చెప్పాడు. ఇంతలో ఆమె కూడా కాసేపు ఉండి.. పక్కనే ఉన్న మరో ఆపరేషన్ థియేటర్ కు వెళ్లింది. అక్కడ సన్నివేషం చూసి నర్సుకు ఫ్యూజులు అవుటయ్యాయి. ఆ డాక్టర్ మరో నర్సుతో పచ్చిగా రొమాన్స్ కు దిగాడు. ఇద్దరు కూడా అభ్యంతర కర స్థితిలో ఉండటంను ఆమె చూసింది.
అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయింది. డాక్టర్ కూడా ఏమిజరగనట్లు మరల వచ్చి సర్జరీని తిరిగి కొనసాగించాడు. మిగతా సర్జరీల్లో పాల్గొన్నాడు. అయితే డాక్టర్ సుశీల్ అంజుమ్పై హాస్పిటల్ యాజమాన్యానికి ఆ నర్సు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో టేమ్సైడ్ హాస్పిటల్ అతడ్ని ప్రశ్నించడంతో జరిగిన విషయాన్ని ఒప్పుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్లోని తన సొంతూరు వెళ్లిపోయాడు. అయితే.. విచారణ కమిటీ ముందు తాను తప్పు చేసినట్లు డాక్టర్..సుశీల్ అంజుమ్ అంగీకరించాడు. తన భార్యతో ఉన్న గొడవల కారణంగా చాలా ఒత్తిడికి గురైనట్లు చెప్పాడు. అదే విధంగా తమకు నెలలు నిండకుండా తక్కువ బరుపుతో కూతురు పుట్టిందన్నాడు. దీంతో తమ మధ్య నిత్యం గొడవలు జరుగుతున్నాయని చెప్పాడు.
అయితే.. తనకు డాక్టర్ వృత్తి అంటే ఎంతో గౌరవమని, మరల అవకాశం ఇస్తే కొనసాగించాలని ఉందని చెప్పాడు. అయితే.. దీనిపై ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కొంత మంది డాక్టర్ ను సపోర్ట్ చేస్తుండగా, మరికొంత మంది మాత్రం ఆయనది తప్పకుంటూ కార్నర్ చేస్తున్నారు. ఆయన వరుసగా ఐదు సర్జరీలు చేశాడంటే ఎంత ఎక్స్ పీరియన్స్ డాక్టరో అర్థం అవుతుంది. ఇలాంటి పనుల్ని కొన్ని వదిలేస్తే ఆయన ఎక్కడో ఉంటారని మరికొంత మంది కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.